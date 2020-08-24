Манат подорожал к евро и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 24 августа сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 24 августа ЦБА установил 2,0052 манат/1EUR (21 августа - 2,019 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 24 августа установил 0,0228 манат/1RUB (21 августа - 0,023 манат/1RUB).
Б.Рустамбеков
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