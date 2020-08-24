Объявили победителей конкурса «Герои Дня» организованного “Nar” и TƏBİB

Завершился конкурс сочинений «Герои Дня», организованный «Nar» и TABIB. Конкурс, объединяющий статьи о людях, работающих в разных сферах и отличившихся своим героизмом во время пандемии, вызвал особый интерес в обществе. На конкурс, в котором приняли участие как журналисты, так и пользователи социальных сетей, было подано около 100 заявок. Из этих обращений на рассмотрение жюри поступило 78 статей, соответствующих условиям конкурса.

Главными героями работ авторов являются борющиеся с пандемией на передовой врачи, медсестры, фармацевты, инженеры медицинского оборудования, учителя, готовые обучать своих учеников в любой ситуации, полицейские, отвечающие за общественную безопасность, социальные работники поспевающие на помощь гражданам, волонтеры, а также журналисты-фотографы проводящие репортажи из опасных регионов в целях информирования общественности.

«Каждая заявка, присланная для участия в конкурсе, имеет для нас особую ценность. Реальные истории разных героев показали, насколько трудным и ответственным был труд людей, работавших в этот период, а также насколько они были благородными и образцовыми. «Как «Nar», мы очень рады, что можем внести свой вклад в общественное признание героев дня», - сказал Азиз Ахундов, руководитель отдела по Связям с Общественностью «Nar».

“Как и во всем мире, так и в нашей стране, реализация социальных проектов в рамках мер по борьбе с коронавирусом и интерес людей к этим проектам заслуживают похвалы. В этой борьбе героями дня стали не только представители TƏBİB и наши героические врачи, но и полицейские, транспортники, фармацевты, продавцы, журналисты, учителя, а также представители других профессий, неустанно работающие днем и ночью. В эти дни, каждый представитель нашего народа показал истинный образец патриотизма, продемонстрировал национальное единство помогая друг другу во всех делах. Выздоровление от коронавируса каждого из нас недостаточно, путем соблюдения всех правил, мы должны добиться выздоровления всего Азербайджана!” - сказала Равана Алиева, руководитель пресс-службы TABIB.

Победителей конкурса оценивало жюри, состоящее из медиа-экспертов, основным критерием оценки было качество социального сообщения и контента. Так, по общим результатам 1 место занял рассказ «Ангел в белом платье» (автор: Вусал Тагибейли), а 2 и 3 места заняли соответственно статьи: «Солдат-победитель апрельской войны борется с COVID» (автор: Аида Эйвазова) и «Мы боролись под огнем и с армянами, и с коронавирусом» (автор: Конул Ибрагим). Поощрительные места заняли: «Как глаз офтальмолога видит пандемию?» (автор: Севиндж Эминзаде), «Портрет женщины-учителя, борющейся с пандемией во имя своих учеников» (автор: Эльмин Нури), «Все это было всего лишь мгновением» (автор: Азиз Эльханоглу) и сочинение пользователя социальных сетей Ульвии Гулиевой «Мастер проявивший социальную инициативу в период карантина».