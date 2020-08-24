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СНГ 24.08.2020 09:32

Отсутствие ядов в организме Навального подтвердили две лаборатории - омский медик

Омские медики изначально подозревали, что Алексей Навальный мог отравиться, но этот диагноз не подтвердился, сообщил журналистам в понедельник заместитель главврача Омской больницы скорой медицинской помощи N1 Анатолий Калиниченко.

"Диагноз "отравление" был одним из первых, он был и у "скорой помощи". Поэтому пациента и доставили в токсикологическое отделение. Если бы мы нашли отравление, чем-то подтвержденное, то для нас это было бы намного проще. Но мы получили окончательный ответ от двух лабораторий о том, что химико-токсикологических веществ, которые можно было бы расценить как яды или как продукты действия ядов, не выявлено", - сказал Калиниченко.

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. Утром 22 августа его перевезли на лечение в Германию и доставили в берлинскую университетскую клинику Charite. Транспортировку организовал фонд Cinema for peace.

24 августа основатель фонда Яка Бизиль заявил, что Навального пытались отравить.

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Тэги: РОССИЯ, ОМСК, НАВАЛЬНЫЙ, ДИАГНОСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]