Отсутствие ядов в организме Навального подтвердили две лаборатории - омский медик

Омские медики изначально подозревали, что Алексей Навальный мог отравиться, но этот диагноз не подтвердился, сообщил журналистам в понедельник заместитель главврача Омской больницы скорой медицинской помощи N1 Анатолий Калиниченко.
"Диагноз "отравление" был одним из первых, он был и у "скорой помощи". Поэтому пациента и доставили в токсикологическое отделение. Если бы мы нашли отравление, чем-то подтвержденное, то для нас это было бы намного проще. Но мы получили окончательный ответ от двух лабораторий о том, что химико-токсикологических веществ, которые можно было бы расценить как яды или как продукты действия ядов, не выявлено", - сказал Калиниченко.
Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. Утром 22 августа его перевезли на лечение в Германию и доставили в берлинскую университетскую клинику Charite. Транспортировку организовал фонд Cinema for peace.
24 августа основатель фонда Яка Бизиль заявил, что Навального пытались отравить.
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