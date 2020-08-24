ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны

Вооруженные силы Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 28 раз, сообщает Минобороны Азербайджана.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 28 раз", - отметили в Минобороны.

По данным ведомства, с позиций, расположенных в селах Мосесгех, Чинари и на безымянных высотах на территории Бердского района и на безымянных высотах на территории Чамбаракского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селах Агдам, Агбулаг, Гаралар Товузского района, в селе Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Немирли, Мерзили Агдамского района, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.

Б.Рустамбеков