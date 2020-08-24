Число заражений COVID-19 в Грузии увеличилось до 1 тыс. 421

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 10 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 1 тыс. 421, сообщает в понедельник грузинский Минздрав.

По данным ведомства, в режиме карантина находятся 7 тыс. 5 человек, под наблюдением врачей в стационарах остаются 255 человек. Выздоровели 1 тыс. 137, скончались от коронавирусной инфекции 17 человек.