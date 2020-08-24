Турпоток в Азербайджан в январе-июле сократился почти втрое из-за COVID-19

Турпоток в Азербайджан в январе-июле 2020 года составил 618,3 тыс. человек, что в 2,9 раза ниже показателя 7 месяцев прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Столь значительный спад турпотока обусловлен пандемией коронавируса COVID-19 и запрета на въезд в Азербайджан, действующего с марта 2020 года.

За текущий период 29,1% посетителей составили туристы из РФ, 26,1% - Грузии, 15,9% - Турции, 7,4% - Ирана, 2% - Индии, 1,9% - Саудовской Аравии, 1,3% - ОАЭ, по 1,2% - Казахстана и Пакистана, по 1,1% -Кувейта и Туркменистана, 0,9% из Великобритании, 0,8% - Ирака, по 0,7% - Узбекистана и Беларуси, 0,6% - Израиля, 5,8% - других стран, 0,1% - лица без гражданства.

Из общего числа посетивших страну 77,2% - мужчины, 22,8% - женщины.

Согласно статистике, турпоток в Азербайджан из стран ЕС за 7 месяцев сократился 4,8 раза - до 17,5 тыс. человек, из стран Персидского залива - в 3,6 раза до 83,3 тыс. человек.

В отчетный период 68,6% туристов прибыли в Азербайджан посредством автомобильного и железнодорожного транспортов, 29,5% - воздушным транспортом, 1,9% - водным транспортом.

По данным статистики, число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж, за январь-июль текущего года сократилось в 3,1 раза - до 996,5 тыс. человек. При этом 32,8% выезжали в Иран, 29,2% - Грузию, 20,3% - Россию, 10% - Турцию.

"80,7% граждан Азербайджана в отчетный период выезжали за рубеж по железной дороге и автотранспортом, 17,2% - воздушным транспортом, 2,1% - водным транспортом", - подчеркнули в Госкомстате.

Б.Рустамбеков