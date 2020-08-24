Турпоток в Азербайджан в январе-июле сократился почти втрое из-за COVID-19

Турпоток в Азербайджан в январе-июле 2020 года составил 618,3 тыс. человек, что в 2,9 раза ниже показателя 7 месяцев прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.
Столь значительный спад турпотока обусловлен пандемией коронавируса COVID-19 и запрета на въезд в Азербайджан, действующего с марта 2020 года.
За текущий период 29,1% посетителей составили туристы из РФ, 26,1% - Грузии, 15,9% - Турции, 7,4% - Ирана, 2% - Индии, 1,9% - Саудовской Аравии, 1,3% - ОАЭ, по 1,2% - Казахстана и Пакистана, по 1,1% -Кувейта и Туркменистана, 0,9% из Великобритании, 0,8% - Ирака, по 0,7% - Узбекистана и Беларуси, 0,6% - Израиля, 5,8% - других стран, 0,1% - лица без гражданства.
Из общего числа посетивших страну 77,2% - мужчины, 22,8% - женщины.
Согласно статистике, турпоток в Азербайджан из стран ЕС за 7 месяцев сократился 4,8 раза - до 17,5 тыс. человек, из стран Персидского залива - в 3,6 раза до 83,3 тыс. человек.
В отчетный период 68,6% туристов прибыли в Азербайджан посредством автомобильного и железнодорожного транспортов, 29,5% - воздушным транспортом, 1,9% - водным транспортом.
По данным статистики, число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж, за январь-июль текущего года сократилось в 3,1 раза - до 996,5 тыс. человек. При этом 32,8% выезжали в Иран, 29,2% - Грузию, 20,3% - Россию, 10% - Турцию.
"80,7% граждан Азербайджана в отчетный период выезжали за рубеж по железной дороге и автотранспортом, 17,2% - воздушным транспортом, 2,1% - водным транспортом", - подчеркнули в Госкомстате.
Б.Рустамбеков
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
Минобороны Азербайджана сообщило о взятии в плен командира армянской диверсионной группы
Манат подорожал к евро и рублю
Цены на нефть стабильны в ожидании ураганов в США, Brent на уровне $44,32 за баррель
СД Русснефти рекомендовал дивиденды на "префы" за 2019г в $60 млн
ИВ Агсуинского и Шемахинского районов получат по 3 млн манатов для устранения последствий от землетрясения
ИВ Габалинского района направит около 2,9 млн манатов на строительство жилого дома
Президент Алиев распорядился выделить около 1,3 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Закатальского района
В Вильнюсе запланирована встреча Тихановской с первым замгоссекретаря США Биганом
В Казахстане за сутки выявлено 175 случаев заражения COVID-19
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Объявили победителей конкурса «Герои Дня» организованного “Nar” и TƏBİB
Структура SOCAR AQS будет управлять закупочной деятельностью BP в Азербайджане
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии