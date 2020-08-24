Число заражений COVID-19 в Центральной Азии достигло 217 тыс. 964

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в странах Центральной Азии за минувшие сутки увеличилось на 763 и на утро понедельника достигло 217 тыс. 964, сообщили профильные ведомства Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.
В число выявленных заражений включены опубликованные казахстанскими властями данные о заболеваниях пневмонией с неуточненной этиологией, но с клиническими и эпидемиологическими признаками коронавирусной инфекции.
За сутки число излечившихся от коронавируса в регионе увеличилось на 2 тыс. 174 и достигло 173 тыс. 447 человек.
По имеющимся официальным данным, за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано 22 человека, умерших от коронавируса. Общее число жертв COVID-19 в Центральной Азии достигло 3 тыс. 179 человек.
В минувший вторник сообщалось о 3 тыс. 453 летальных исходах от коронавирусной инфекции в Центральной Азии. Данные изменились в связи с тем, что власти Киргизии пересмотрели статистику смертности от коронавируса в сторону уменьшения.
КАЗАХСТАН
Общее число заражений COVID-19 и заболеваний пневмонией с клиническими проявлениями коронавируса в Казахстане к утру понедельника достигло 127 тыс. 462 (+259 за сутки). Скончались 1 тыс. 781 человек (+15 за сутки). Выздоровели, с учетом имеющихся данных о пациентах с коронавирусной пневмонией, 94 тыс. 737 человек (+1 тыс. 509).
Число выявленных заражений коронавирусом в Казахстане за сутки увеличилось на 175 и достигло 104 тыс. 718, сообщила в понедельник межведомственная комиссия по нераспространению коронавирусной инфекции. По данным ведомства, выявлено 107 активных и 68 бессимптомных заражений.
Накануне сообщалось о 230 новых больных COVID-19 в стране за сутки.
Новые заражения коронавирусом выявлены в 17 городах и регионах страны. Лидируют Алматы - 14084 заражений (+12 за сутки), Нур-Султан - 13 тыс. 738 (+8), Атырауская область - 10 тыс. 833 (+15), а также Карагандинская область - 9 тыс. 958 (+20) и Восточно-Казахстанская область - 8007 (+28).
По данным комиссии, число излечившихся от коронавируса в Казахстане достигло 92 тыс. 598 человек (+1 тыс. 509 человек за сутки).
По данным Минздрава Казахстана, число жертв коронавируса COVID-19 в стране достигло 1 тыс. 523 человек (+13 человек за сутки).
В настоящее время в Казахстане от COVID-19 лечатся 10 тыс. 597 человек, среди них 52 ребенка. "В стационарах находятся 5 тыс. 673 пациента, на амбулаторном лечении - 4 тыс. 924 человека. 309 человек находятся в тяжелом состоянии, 70 - крайней степени тяжести, 50 - на аппаратах ИВЛ", - сообщает в понедельник пресс-служба ведомства.
По данным министерства, медики в Казахстане за минувшие стуки зарегистрировали 84 заболевания пневмонией с признаками коронавируса, за день от этой болезни скончались еще два человека.
Накануне Минздрав Казахстана сообщил о 730 заболеваниях коронавирусной пневмонией за сутки и семи летальных исходах.
Всего в республике зарегистрировано 22 тыс. 744 заболевания пневмонией с клиническими проявлениями коронавируса, но с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, умерли 258 человек.
Глава Минздрава республики Алексей Цой на брифинге 17 июля сообщил, что с 1 августа Казахстан изменит ведение статистики заболеваемости коронавирусной инфекцией: случаи пневмонии с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, но с клиническими проявлениями этой болезни, будут отнесены к коронавирусу.
КИРГИЗИЯ
Медики в Киргизии за минувшие сутки зарегистрировали 103 случая коронавирусной инфекции, общее число подтвержденных заражений COVID-19 и заболеваний внебольничной пневмонией в стране достигло 43 тыс. 126, сообщил в понедельник республиканский штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Накануне сообщалось о 134 новых больных за сутки.
Число выздоровевших достигло 36 тыс. 615 человек (+218 за сутки).
По данным штаба, за минувшие сутки зафиксирован один летальный исход от коронавирусной инфекции. Всего в Киргизии с начала пандемии 1057 человек скончались от COVID-19 и внебольничной пневмонии.
18 августа утром Минздрав Киргизии сообщал о 1 тыс. 498 жертвах коронавирусной инфекции в стране. В тот же день стало известно, что власти Киргизии пересмотрели статистику смертности от коронавируса в сторону уменьшения.
Заместитель министра здравоохранения страны Мадамин Каратаев на брифинге вечером 18 августа заявил, что Минздрав пересмотрел статистику летальных исходов от коронавируса COVID-19, исключив летальные случаи, в которых коронавирус не был непосредственной причиной смерти пациента. В результате число смертей от коронавируса с начала пандемии в Киргизии сократилось на тот день до 1 тыс. 53 человек.
16 июля вице-премьер Киргизии Аида Исмаилова сообщила, что для единого подхода к лечению коронавирусной инфекции Минздрав Киргизии издал приказ, согласно которому внебольничная пневмония относится к коду коронавируса и считается его проявлением.
11 мая в Киргизии был отменен режим чрезвычайного положения, введенный в городах и регионах страны из-за распространения коронавируса COVID-19. Режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать.
УЗБЕКИСТАН
Медики в Узбекистане за минувшие сутки выявили коронавирус у 367 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране увеличилось до 39 тыс. 65, сообщил в понедельник Минздрав республики.
Накануне сообщалось о 467 новых больных коронавирусом за сутки.
По данным ведомства, от осложнений, вызванных COVID-19, в Узбекистане скончались еще шесть человек, число летальных исходов с начала пандемии достигло 275 человек.
Число выздоровевших после коронавируса достигло 34 тыс. 987 человек (+411 человек за сутки). У 249 больных в настоящее время состояние оценивается как тяжелое, у 129 человек - как крайне тяжелое.
Первый случай заражения коронавирусом в Узбекистане был выявлен 15 марта.
ТАДЖИКИСТАН
Медики в Таджикистане за минувшие сутки выявили коронавирус у 34 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 8 тыс. 311, сообщили "Интерфаксу" накануне вечером в пресс-центре министерства здравоохранения и социальной защиты населения республики.
За день до этого сообщалось о 36 новых больных за сутки.
Число излечившихся достигло 7 тыс. 108 человек (+36 человек за сутки).
О новых жертвах коронавируса в стране не сообщалось. Ранее в ведомстве заявляли, что в республике с начала пандемии от последствий болезни скончались 66 человек.
Минздрав Таджикистана подтвердил первые заражения COVID-19 в стране 30 апреля.
ТУРКМЕНИСТАН
По официальным данным, подтвержденных случаев заражения коронавирусом нет в Туркменистане.
Вместе с тем во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выразили обеспокоенность информацией о росте случаев заболевания пневмонией в Туркменистане.
"Нам известно, и мы обеспокоены сообщениями об острых респираторных заболеваниях или пневмонии", - заявила старший сотрудник ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в Европе Кэтрин Смоллвуд по итогам миссии в Туркменистане. Она рекомендовала руководству страны принять меры, "как если бы COVID-19 уже распространялся по стране".
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