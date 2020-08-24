Правительство Грузии объявило 25 августа днем траура по 17 жертвам автокатастрофы

Траур объявлен 25 августа в Грузии по жертвам автокатастрофы в центральном регионе страны, в которой вечером 23 августа погибли 17 человек, сообщает в понедельник пресс-служба грузинского правительства.

Распоряжение об объявлении траура подписал премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

Вечером 23 августа на 64-ом километре автомобильной дороги Жинвали-Барисахо-Шатили в крае Мцхета-Мтианетия в центральной Грузии экскурсионный микроавтобус сорвался с 80-метровой высоты в овраг. По данным МВД Грузии, погибли 17 человек, три человека получили травмы.

По сообщениям грузинских СМИ, микроавтобус принадлежал одной из туристических компаний, большинство погибших были в возрасте до 30 лет.