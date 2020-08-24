Финляндия из-за коронавируса восстановила контроль на границе с Норвегией

Финляндия из-за угрозы распространения коронавируса восстановила контроль на границе с Норвегией.
"С понедельника границу протяженностью более 700 км, можно пересекать только через пограничные пункты, имея при себе необходимые для этого документы", - сообщил портал телерадиовещания Yle.
Вместе с тем люди, живущие в приграничных районах, могут более свободно передвигаться между Финляндией, Норвегией и Швецией при предъявлении подтверждения их места жительства.
Подобные ограничения на границе со Швецией были установлены Финляндией ранее.
Восстановлен также пограничный контроль с Исландией, Грецией, Мальтой, Германией и Данией.
В Норвегии уровень заболеваемости коронавирусом выше, чем в Финляндии, где этот показатель один из самых низких в Европе.
Однако за последние две недели число новых инфицированных выросло почти в два раза. Зарегистрировано 336 заболевших, что на 145 случаев больше, чем за предыдущий аналогичный период.
Всего в Финляндии выявлено 7 тыс. 920 инфицированных. Умерли от COVID-19 334 человека.
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