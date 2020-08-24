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Дальнее зарубежье 24.08.2020 14:02

Финляндия из-за коронавируса восстановила контроль на границе с Норвегией

Финляндия из-за угрозы распространения коронавируса восстановила контроль на границе с Норвегией.

"С понедельника границу протяженностью более 700 км, можно пересекать только через пограничные пункты, имея при себе необходимые для этого документы", - сообщил портал телерадиовещания Yle.

Вместе с тем люди, живущие в приграничных районах, могут более свободно передвигаться между Финляндией, Норвегией и Швецией при предъявлении подтверждения их места жительства.

Подобные ограничения на границе со Швецией были установлены Финляндией ранее.

Восстановлен также пограничный контроль с Исландией, Грецией, Мальтой, Германией и Данией.

В Норвегии уровень заболеваемости коронавирусом выше, чем в Финляндии, где этот показатель один из самых низких в Европе.

Однако за последние две недели число новых инфицированных выросло почти в два раза. Зарегистрировано 336 заболевших, что на 145 случаев больше, чем за предыдущий аналогичный период.

Всего в Финляндии выявлено 7 тыс. 920 инфицированных. Умерли от COVID-19 334 человека.

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Тэги: ФИНЛЯНДИЯ, НОРВЕГИЯ, ГРАНИЦА, КОНТРОЛЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]