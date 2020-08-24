МВД Белоруссии насчитало 20 тыс участников воскресных акций протеста

Около 20 тыс. человек приняли участие в массовых акциях оппозиции в Минске в минувшее воскресенье, сообщает МВД Белоруссии. Эти данные значительно ниже тех, что приводили оппозиционные источники.
"В Минске и других областных центрах с 12:00 собирались граждане для участия в анонсированной ранее протестной акции. Максимальное количество собравшихся зафиксировано в столице - около 20 тысяч человек", - говорится в сообщении, размещённом в телеграм-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой.
При этом, по данным МВД, на пересечении пр. Победителей и пр. Машерова количество участников не превысило 15 тысяч.
В воскресенье в Минске прошла очередная акция протеста с требованием пересмотра официальных итогов выборов, согласно которым победу одержал действующий президент Александр Лукашенко.
Часть протестующих дошла до Дворца независимости. Протестующие остановились в нескольких десятков метров от кордона, выставленного силовиками по всей ширине проспекта. Спустя час протестующие ушли от дворца.
По оценке СМИ и телеграм-каналов, в акции приняли участие несколько сот тысяч человек.
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