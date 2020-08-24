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СНГ 24.08.2020 14:13

МВД Белоруссии насчитало 20 тыс участников воскресных акций протеста

Около 20 тыс. человек приняли участие в массовых акциях оппозиции в Минске в минувшее воскресенье, сообщает МВД Белоруссии. Эти данные значительно ниже тех, что приводили оппозиционные источники.

"В Минске и других областных центрах с 12:00 собирались граждане для участия в анонсированной ранее протестной акции. Максимальное количество собравшихся зафиксировано в столице - около 20 тысяч человек", - говорится в сообщении, размещённом в телеграм-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой.

При этом, по данным МВД, на пересечении пр. Победителей и пр. Машерова количество участников не превысило 15 тысяч.

В воскресенье в Минске прошла очередная акция протеста с требованием пересмотра официальных итогов выборов, согласно которым победу одержал действующий президент Александр Лукашенко.

Часть протестующих дошла до Дворца независимости. Протестующие остановились в нескольких десятков метров от кордона, выставленного силовиками по всей ширине проспекта. Спустя час протестующие ушли от дворца.

По оценке СМИ и телеграм-каналов, в акции приняли участие несколько сот тысяч человек.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРОТЕСТЫ, ЧИСЛЕННОСТЬ, МВД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]