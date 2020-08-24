Минобороны Белоруссии сообщило о провокации на границе с Литвой в виде запуска воздушных шаров с антигосударственной пропагандой

Министерство обороны Белоруссии зафиксировало попытку нарушения воздушного пространства страны "зондом из восьми воздушных шаров" с литовской стороны.

"Министерство обороны информирует о попытке нарушения воздушного пространства Республики Беларусь. 23 августа около 19.30 дежурными силами ВВС и войск ПВО была пресечена провокация со стороны Литовской Республики в районе н.п. Волковщина Ошмянского района. С сопредельной территории был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой", - говорится в сообщении Минобороны.

В министерстве подчеркнули, что "полет воздушных шаров был пресечен без применения оружия благодаря действиям экипажей вертолетов Ми-24 из состава дежурных сил ПВО". "Военное ведомство подготовило соответствующие материалы и направило их в министерство иностранных дел Беларуси для подготовки ноты литовской стороне", - добавили в Минобороны.

21 августа на фоне продолжающихся массовых протестов в стране президент Александр Лукашенко заявил об угрозе внешнего вторжения с западной границы с целью "отсечь" Гродненскую область.

22 августа Лукашенко заявил о серьезном "шевелении" НАТО у границ с республикой, из-за чего основные части Вооруженных сил приведены в полную боевую готовность. Он утверждает, что "к белорусской границе подтягиваются натовские войска, а в 15-20 минутах подлета уже находятся самолеты F-16".

Накануне в Литве более 49 тысяч человек зарегистрировались для участия в акции "Путь свободы", организованной в знак солидарности с белорусским народом. Протяженность живой цепи во время акции "Путь свободы" составила 32 км - от Кафедральной площади в Вильнюсе до мемориала в Мядининкай на границе с Белоруссией.