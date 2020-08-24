ЕС призвал стороны Конституционного комитета Сирии добиваться конкретных результатов

Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) назвал позитивной новостью первую после начала эпидемии COVID-19 встречу малого органа сирийского Конституционного комитета в Женеве.

"Европейский союз призывает все стороны серьезно и добросовестно работать по существу, чтобы добиться конкретных результатов", - говорится в коммюнике, распространенном в понедельник в Брюсселе.

Как считают в ЕС, "Конституционный комитет открывает дверь к созданию условий для политического урегулирования сирийского конфликта, хотя само по себе это не является политическим решением".

Для достижения надежного политического решения, полагают в Брюсселе, необходима "конструктивная дипломатия всех международных заинтересованных сторон по всем аспектам резолюции 2254 Совета Безопасности ООН".

Встреча пройдет под эгидой специального представителя ООН Гейра Педерсена, работу которого ЕС высоко оценивает. Евросоюз продолжает поддерживать его усилия по поиску политического решения в Сирии, отмечается в коммюнике ЕВС.

Как сообщалось, спецпредставитель ООН по Сирии Педерсен выразил надежду на то, что возобновление 24 августа переговоров в рамках Конституционного комитета Сирии создаст возможности для достижения прогресса в политическом урегулировании.

"Очевидно, тот факт, что мы встретимся здесь в Женеве впервые за девять месяцев, является важным шагом в правильном направлении", - сказал Педерсен журналистам в Женеве.

Он отметил, что надеется на то, что делегаты "обстоятельно обсудят" сирийские проблемы, и обратил особое внимание на необходимость укрепления доверия между сторонами для того, чтобы продвинуться в политическом процессе.

Конституционный комитет состоит из 150 представителей сирийских властей, оппозиции и гражданского общества, однако в этот раз во встрече будут участвовать лишь около 50 человек из-за пандемии COVID-19. Также на встрече будут присутствовать представители России, Ирана, Турции и США.

Конституционный комитет Сирии был создан в сентябре 2019 года.