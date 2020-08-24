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Дальнее зарубежье 24.08.2020 16:28

Китайский производитель электромобилей Xpeng готовит IPO на $1,1 млрд в США

Китайский производитель электромобилей Xpeng Inc. планирует разместить акции на $1,1 млрд в рамках IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE).

Xpeng предложит инвесторам 85 млн ADS по цене $11-13 за бумагу, свидетельствует проспект IPO.

Прайсинг, как ожидается, пройдет 26 августа. Еще 12,74 млн ADS Xpeng могут быть проданы в случае реализации андеррайтерами опциона доразмещения.

В числе организаторов IPO - Credit Suisse, JPMorgan и BofA Securities.

Несмотря на то, что США ужесточают требования к раскрытию информации китайскими эмитентами, более 20 компаний из КНР разместили акции на биржах Nasdaq и NYSE с начала этого года, пишет The Wall Street Journal.

Общий объем привлеченных этими компаниями средств составил $4 млрд, свидетельствуют данные Dealogic. Среди них - онлайн-брокер KE Holdings Inc. и производитель электромобилей Li Auto Inc.

XPeng, китайский конкурент Tesla, подала на рассмотрение Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) заявку на проведение IPO ранее в этом месяце.

Xpeng предлагает две модели электромобилей - внедорожник G3 и седан P7. Компания сообщила в проспекте IPO, что планирует начать производство еще одного седана в 2021 году. Среди ключевых акционеров Xpeng - Simplicity Holding Ltd. и Taobao China Holding Ltd.

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Тэги: КИТАЙ, США, ЭЛЕКТРОМОБИЛИ, IPO


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]