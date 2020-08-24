Китайский производитель электромобилей Xpeng готовит IPO на $1,1 млрд в США

Китайский производитель электромобилей Xpeng Inc. планирует разместить акции на $1,1 млрд в рамках IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE).
Xpeng предложит инвесторам 85 млн ADS по цене $11-13 за бумагу, свидетельствует проспект IPO.
Прайсинг, как ожидается, пройдет 26 августа. Еще 12,74 млн ADS Xpeng могут быть проданы в случае реализации андеррайтерами опциона доразмещения.
В числе организаторов IPO - Credit Suisse, JPMorgan и BofA Securities.
Несмотря на то, что США ужесточают требования к раскрытию информации китайскими эмитентами, более 20 компаний из КНР разместили акции на биржах Nasdaq и NYSE с начала этого года, пишет The Wall Street Journal.
Общий объем привлеченных этими компаниями средств составил $4 млрд, свидетельствуют данные Dealogic. Среди них - онлайн-брокер KE Holdings Inc. и производитель электромобилей Li Auto Inc.
XPeng, китайский конкурент Tesla, подала на рассмотрение Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) заявку на проведение IPO ранее в этом месяце.
Xpeng предлагает две модели электромобилей - внедорожник G3 и седан P7. Компания сообщила в проспекте IPO, что планирует начать производство еще одного седана в 2021 году. Среди ключевых акционеров Xpeng - Simplicity Holding Ltd. и Taobao China Holding Ltd.
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