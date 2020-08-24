Назначен новый и.о. министра здравоохранения Белоруссии

Обязанности министра здравоохранения Белоруссии будет исполнять первый замглавы ведомства Дмитрий Пиневич.

"Дмитрий Пиневич будет исполнять обязанности министра здравоохранения Беларуси. Соответствующее решение принял сегодня глава государства Александр Лукашенко", - передает госагентство БелТА в понедельник.

До настоящего времени Пиневич работал в должности первого заместителя министра здравоохранения.

"Министр здравоохранения (Владимир Караник - ИФ) направлен в Гродненскую область и начал там работу. Сегодня он должен быть здесь, чтобы передать дела и вернуться после обеда в Гродно. Естественно, свято место пусто не бывает. Поэтому исполнять обязанности, Дмитрий Леонидович, будете вы", - сказал Лукашенко в ходе встречи со спикером Совета Республики Натальей Кочановой и Пиневичем.

Президент также обратил внимание на то, что вносила кандидатуру Пиневича Кочанова. "Вы (Кочанова - ИФ) головой за это отвечаете, вы вносили эту кандидатуру. Правда, не одна, другие поддерживали. Но вы ответственная по Минску", - отметил Лукашенко.

По словам главы государства, решение о назначении Пиневича на пост министра здравоохранения будет зависеть от его работы в качестве исполняющего обязанности. "Ну а дальнейшая, Дмитрий Леонидович, ваша судьба будет зависеть от вас. Чуть-чуть - от Натальи Ивановны, поскольку она никуда не уходит, она будет работать и поддерживать, помогать вам, если это нужно будет", - сказал Лукашенко.

Прежний министр здравоохранения Владимир Караник был назначен председателем Гродненского облисполкома.