Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0052 RUR   0.0228 GBR   2.2251 TRY   0.2321

Цена на нефть

$/bbl   21.08 WTI 42.34 -0.48 Brent 44.35 -0.55

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 24.08.2020 17:00

Путин не участвовал ни в каких переговорах по поводу перевозки Навального не лечение в Германию - Песков

Президент РФ Владимир Путин не участвовал ни в каких переговорах относительно перевозки оппозиционера Алексея Навального на лечение в Германию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет. Это абсолютно не прерогатива президента", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, принимал ли президент РФ участие в переговорах по доставке оппозиционера в Германию.

Он отметил, что это было решением врачей, связанным с состоянием здоровья пациента.

Песков добавил, что не было и международных переговоров на эту тему. "Здесь нет никакого повода для международных переговоров", - сказал он.

"В данном случае наши соответствующие власти сделали все очень быстро, очень оперативно. Вы знаете, что все разрешения, формальности, связанные с вылетом, были приняты очень быстро и без каких-либо проблем", - подчеркнул пресс-секретарь.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, НАВАЛЬНЫЙ, ЛЕЧЕНИЕ, КРЕМЛЬ


Похожие новости


Самолет с Навальным на борту приземлился в Берлине Самолет с Навальным на борту вылетел из Омска в Германию Медики не считают, что Навальный отравился - заместитель главврача омской больницы Навального отравили неустановленным психодиcлептиком - источник Навальный находится в реанимации в Омске без сознания, подключен к аппарату ИВЛ Навального госпитализировали из-за острой аллергии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]