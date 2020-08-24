Путин не участвовал ни в каких переговорах по поводу перевозки Навального не лечение в Германию - Песков

Президент РФ Владимир Путин не участвовал ни в каких переговорах относительно перевозки оппозиционера Алексея Навального на лечение в Германию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет. Это абсолютно не прерогатива президента", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, принимал ли президент РФ участие в переговорах по доставке оппозиционера в Германию.

Он отметил, что это было решением врачей, связанным с состоянием здоровья пациента.

Песков добавил, что не было и международных переговоров на эту тему. "Здесь нет никакого повода для международных переговоров", - сказал он.

"В данном случае наши соответствующие власти сделали все очень быстро, очень оперативно. Вы знаете, что все разрешения, формальности, связанные с вылетом, были приняты очень быстро и без каких-либо проблем", - подчеркнул пресс-секретарь.