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СНГ 24.08.2020 17:14

В Кремле подтвердили готовность ответить на высылку российского дипломата из Австрии

Москва ответит на решение австрийских властей объявить персона нон грата российского дипломата, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы знаете, наше посольство уже сказало о традиционном принципе зеркальных действий. Так или иначе, конечно, будет отвечено", - сказал Песков журналистам.

Ранее в понедельник посольство РФ в Вене заявило, что решение властей Австрии о высылке российского дипломата безосновательно, Москва ответит на него зеркально.

"Возмущены безосновательным решением австрийских властей, ущербным для конструктивных российско-австрийских отношений. Уверены, что зеркальная реакция Москвы не заставит себя ждать", - говорится в заявлении, распространенном дипмиссией.

Австрийское издание Kronen Zeitung ранее сообщило, что власти страны впервые приняли решение объявить персона нон грата одного российского дипломата и обязать его до 1 сентября выехать из Австрии.

По данным издания, этот дипломат, имя которого не раскрывается, несколько лет взаимодействовал с гражданином Австрии, работавшим в экономической сфере и шпионившим в пользу России.

При этом в ходе последующего судебного следствия австрийский гражданин назвал этого дипломата своим куратором.

Однако россиянин в свою очередь отказался давать показания, сославшись на дипломатический иммунитет.

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, АВСТРИЯ, ДИПЛОМАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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