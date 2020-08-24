В Кремле подтвердили готовность ответить на высылку российского дипломата из Австрии

Москва ответит на решение австрийских властей объявить персона нон грата российского дипломата, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы знаете, наше посольство уже сказало о традиционном принципе зеркальных действий. Так или иначе, конечно, будет отвечено", - сказал Песков журналистам.
Ранее в понедельник посольство РФ в Вене заявило, что решение властей Австрии о высылке российского дипломата безосновательно, Москва ответит на него зеркально.
"Возмущены безосновательным решением австрийских властей, ущербным для конструктивных российско-австрийских отношений. Уверены, что зеркальная реакция Москвы не заставит себя ждать", - говорится в заявлении, распространенном дипмиссией.
Австрийское издание Kronen Zeitung ранее сообщило, что власти страны впервые приняли решение объявить персона нон грата одного российского дипломата и обязать его до 1 сентября выехать из Австрии.
По данным издания, этот дипломат, имя которого не раскрывается, несколько лет взаимодействовал с гражданином Австрии, работавшим в экономической сфере и шпионившим в пользу России.
При этом в ходе последующего судебного следствия австрийский гражданин назвал этого дипломата своим куратором.
Однако россиянин в свою очередь отказался давать показания, сославшись на дипломатический иммунитет.
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