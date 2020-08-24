Президент Алиев считает неправильным крупное инвестирование за рубеж в период пандемии COVID-19

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает неправильным вложение крупных инвестиций за рубеж в период пандемии коронавируса COVID-19.

Как сообщает сайт главы государства, об этом Алиев заявил в ходе видеоконференции с новоназначенными главами Исполнительной власти Билясуварского и Саатлинского районов Фаигом Гурбатовым и Эльмиром Багировым.

"Бизнес-среда в Азербайджане улучшается с каждым годом. Президент и правительство будут и впредь поддерживать предпринимателей, поэтому я считаю, что было бы неправильным вкладывать крупные инвестиции за рубеж в текущей ситуации. Пусть пандемия завершится, ситуация на нефтяном рынке стабилизируется, темпы экономического роста восстановятся, и тогда я не возражаю, как и не возражал до сих пор. Однако, в нынешней ситуации считаю, что это неприемлемо", - сказал глава государства.

Алиев отметил, что бизнесмены, желающие в настоящее время инвестировать средства в зарубежные страны, должны обосновать свое решение.

"Конечно, мы не можем запретить это (зарубежные инвестиции - ИФ) законодательным путем и у нас нет подобных намерений. Однако, мы можем контролировать этот процесс и соответствующие органы страны должны обращать на это серьезное внимание. Если в текущей ситуации азербайджанские бизнесмены, в том числе представители крупного бизнеса, захотят инвестировать в зарубежные страны, они должны обосновать данный шаг. Этот вопрос должен оставаться в центре внимания", - добавил президент Азербайджана.

Глава государства отметил, что вышесказанное должно простимулировать частный сектор на увеличение объемов инвестирования в экономику страны. Алиев призвал местных инвесторов использовать собственные средства на благо экономики страны.

"Инвесторы, вкладывающие десятки миллионов долларов в зарубежные страны, должны в первую очередь подумать о собственной стране, о своем народе. Они должны понимать, что в текущей ситуации пандемии и снижения цен на нефть может увеличиться безработица. Это должно стать моральным обязательством предпринимателей. Поэтому я обращаюсь к местным предпринимателям и говорю, что ваши средства в настоящее время должны работать на благо экономике страны. Здесь ваши средства защищены на высшем уровне", - отметил Алиев.

Глава государства также поручил главам ИВ Гурбатова и Багирова направить усилия на привлечение в районы местных и иностранных инвесторов.

"Вы должны заинтересовать их и создать для них условия, потому что ни один регион, ни один район не может развиваться без инвестиций. Должен также сказать, что в настоящее время привлекать иностранных инвесторов в аграрные регионы не так-то просто, мы все должны это понимать.... Что касается аграрных проектов, конечно, надо работать. Наша главная надежда - на местных инвесторов. В первую очередь, местные предприниматели должны инвестировать в Азербайджан", - сказал Алиев.

А.Мамедов