Президент Алиев считает неправильным крупное инвестирование за рубеж в период пандемии COVID-19

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает неправильным вложение крупных инвестиций за рубеж в период пандемии коронавируса COVID-19.
Как сообщает сайт главы государства, об этом Алиев заявил в ходе видеоконференции с новоназначенными главами Исполнительной власти Билясуварского и Саатлинского районов Фаигом Гурбатовым и Эльмиром Багировым.
"Бизнес-среда в Азербайджане улучшается с каждым годом. Президент и правительство будут и впредь поддерживать предпринимателей, поэтому я считаю, что было бы неправильным вкладывать крупные инвестиции за рубеж в текущей ситуации. Пусть пандемия завершится, ситуация на нефтяном рынке стабилизируется, темпы экономического роста восстановятся, и тогда я не возражаю, как и не возражал до сих пор. Однако, в нынешней ситуации считаю, что это неприемлемо", - сказал глава государства.
Алиев отметил, что бизнесмены, желающие в настоящее время инвестировать средства в зарубежные страны, должны обосновать свое решение.
"Конечно, мы не можем запретить это (зарубежные инвестиции - ИФ) законодательным путем и у нас нет подобных намерений. Однако, мы можем контролировать этот процесс и соответствующие органы страны должны обращать на это серьезное внимание. Если в текущей ситуации азербайджанские бизнесмены, в том числе представители крупного бизнеса, захотят инвестировать в зарубежные страны, они должны обосновать данный шаг. Этот вопрос должен оставаться в центре внимания", - добавил президент Азербайджана.
Глава государства отметил, что вышесказанное должно простимулировать частный сектор на увеличение объемов инвестирования в экономику страны. Алиев призвал местных инвесторов использовать собственные средства на благо экономики страны.
"Инвесторы, вкладывающие десятки миллионов долларов в зарубежные страны, должны в первую очередь подумать о собственной стране, о своем народе. Они должны понимать, что в текущей ситуации пандемии и снижения цен на нефть может увеличиться безработица. Это должно стать моральным обязательством предпринимателей. Поэтому я обращаюсь к местным предпринимателям и говорю, что ваши средства в настоящее время должны работать на благо экономике страны. Здесь ваши средства защищены на высшем уровне", - отметил Алиев.
Глава государства также поручил главам ИВ Гурбатова и Багирова направить усилия на привлечение в районы местных и иностранных инвесторов.
"Вы должны заинтересовать их и создать для них условия, потому что ни один регион, ни один район не может развиваться без инвестиций. Должен также сказать, что в настоящее время привлекать иностранных инвесторов в аграрные регионы не так-то просто, мы все должны это понимать.... Что касается аграрных проектов, конечно, надо работать. Наша главная надежда - на местных инвесторов. В первую очередь, местные предприниматели должны инвестировать в Азербайджан", - сказал Алиев.
А.Мамедов
Президент Азербайджана назначил новых глав ИВ в Саатлинском и Биласуварском районах
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
Минобороны Азербайджана сообщило о взятии в плен командира армянской диверсионной группы
Финляндия готова провести часть хоккейного ЧМ-2021 вместо Белоруссии
Apple готова потратить $83,9 млрд для урегулирования претензий южнокорейского регулятора
Турпоток в Азербайджан в январе-июле сократился почти втрое из-за COVID-19
ИВ Агсуинского и Шемахинского районов получат по 3 млн манатов для устранения последствий от землетрясения
ИВ Габалинского района направит около 2,9 млн манатов на строительство жилого дома
Президент Алиев распорядился выделить около 1,3 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Закатальского района
Лукашенко требует увольнять педагогов, поддержавших протесты
Комиссия по контролю за иранской ядерной сделкой соберется 1 сентября в Вене
В Белоруссии за сутки 177 заражений COVID-19, скончались четыре человека
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Состоялась встреча в онлайн формате с представителями транспортных компаний
В Баку открылась онлайн-выставка плакатов «Мир без ядерного оружия» Натальи Шевченко
Объявили победителей конкурса «Герои Дня» организованного “Nar” и TƏBİB
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии