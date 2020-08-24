Требования США в адрес Турции отказаться от С-400 не могут быть условием улучшения отношений двух стран - представитель турецкого президента

Заявления Конгресса США, что отказ Турции от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 является предпосылкой улучшения отношений двух государств, нельзя считать продуктивными, заявил секретарь турецкого президента Ибрагим Калын.
"Они (США - ИФ) представляют С-400, отказ от С-400 как предварительное условие, и это просто неприемлемо", - приводит слова Калына агентство Bloomberg.
По его словам, подобные требования лишь маскируют более глубокие разногласия между Анкарой и Вашингтоном.
Он отметил, что введение в строй закупленных у России С-400 было отложено из-за пандемии коронавируса, однако этот процесс продолжается, и, по словам Калына, "пересмотра этого решения нет".
Вместо темы с С-400, подчеркнул он, США следовало бы сконцентрироваться на таких более важных проблемах, омрачающих отношения двух стран, как поддержка Вашингтоном курдских "Отрядов народной самообороны" (YPG) и отказ американских властей экстрадировать оппозиционного богослова Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в попытке путча в 2016 году.
"Вершителям политики в Вашингтоне, как и другим лицам, следует понять, насколько эти вопросы серьезны для Турции", - подытожил Калын.
Как сообщал "Интерфакс", Турция купила у России четыре дивизиона С-400. 23 октября 2019 года "Рособоронэкспорт" сообщил, что Россия выполнила этот контракт досрочно, поставив Турции все элементы систем С-400, включая ракеты.
Однако в США неоднократно выражали обеспокоенность приобретением Турцией С-400, поскольку считали, что Россия может использовать С-400 для получения информации об истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35. Кроме этого, в Пентагоне заявляли, что Турции следует вернуть ЗРС С-400 России, если Анкара хочет получить от США Patriot.
В результате Вашингтон исключил Анкару из программы производства F-35A в июле прошлого года вслед за покупкой Турцией С-400.
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