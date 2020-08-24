Лукашенко считает, что уличные акции протеста в Белоруссии мешают сократить заболеваемость коронавирусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике пока еще не пошла вторая волна коронавира, однако из-за уличных акций протеста спада заболеваемости, как раньше, нет.
"Правда, бог нас пока еще миловал, не пошла эта вторая волна, как в Европе. Но должен сказать, что вот эти наши терки на улицах, они дают себя знать, и у нас нет того спада, как это было когда-то", - заявил Лукашенко в ходе встречи с назначенным и.о. министра здравоохранения Дмитрием Пиневичем и спикером Совета Республики Натальей Кочановой в понедельник. Главу государства цитирует его пресс-служба.
Президент отметил, что сейчас Белоруссия остановилась на низком уровне заболеваемости. "Дай бог, чтобы было так, как сегодняшний уровень. Но хотелось бы уже если не расстаться с этой болезнью, то ее свести к абсолютному минимуму. Пока мы остановились на низком уровне заболеваемости. И совсем низко не падаем. Понятно, почему это происходит", - сказал глава государства.
"Но мы с этим справимся. Это уже не та проблема, которая была в марте, апреле и так далее", - считает президент.
Он обратил внимание на то, что кроме коронавируса нельзя забывать и о других болезнях. "Коронавирус в общей массе не лидирующая позиция, есть другие болезни. Поэтому я убедительно прошу обратить на это внимание", - сказал Лукашенко.
Он также добавил: "Должен признать, что работали неплохо". "Особенно во втором периоде этой болезни. Может быть, вначале не совсем мы были активны, не совсем понимали что-то. Но очень быстро разобрались, рассортировали людей, выделили клиники для больных коронавирусом, запас коек создали, аппаратов искусственной вентиляции легких, научили людей лечить и помогали регионам", - сказал Лукашенко.
"Это большой плюс в вашей биографии, это очень большой актив. И у вас (Дмитрий Пиневич - ИФ), и у Натальи Ивановны (Кочанова - ИФ), как у уполномоченного по городу Минску", - отметил президент.
Пиневич в понедельник был назначен и.о. министра здравоохранения Белоруссии. До этого он занимал пост первого заместителя министра здравоохранения.
Алиев соболезнует Зурабишвили в связи с аварией микроавтобуса в Грузии
Минобороны Азербайджана заявляет об очередной лжи Армении относительно попавшего в плен командир армянской диверсионной группы
Президент Азербайджана назначил новых глав ИВ в Саатлинском и Биласуварском районах
Саудовская Аравия в июне сократила добычу нефти на 12%, экспорт - на 17% - JODI
Bulgartransgaz подписал соглашение о покупке 20% в проекте СПГ-терминала в Александруполисе, проект отложен еще на год
Цены на нефть продолжают расти, Brent торгуется у $44,81 за баррель
В Гонконге впервые зафиксировали предполагаемое повторное заражение коронавирусом
В Азербайджане за сутки выявлено 152 новых случая COVID-19, 1 человек скончался
ИВ Агсуинского и Шемахинского районов получат по 3 млн манатов для устранения последствий от землетрясения
ИВ Габалинского района направит около 2,9 млн манатов на строительство жилого дома
Президент Алиев распорядился выделить около 1,3 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Закатальского района
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Банк ВТБ(Азербайджан) запускает новую карту Visa Direct Premium
Состоялась встреча в онлайн формате с представителями транспортных компаний
В Баку открылась онлайн-выставка плакатов «Мир без ядерного оружия» Натальи Шевченко
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии