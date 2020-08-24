Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0052 RUR   0.0228 GBR   2.2251 TRY   0.2321

Цена на нефть

$/bbl   21.08 WTI 42.34 -0.48 Brent 44.35 -0.55

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 24.08.2020 19:30

Лукашенко считает, что уличные акции протеста в Белоруссии мешают сократить заболеваемость коронавирусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике пока еще не пошла вторая волна коронавира, однако из-за уличных акций протеста спада заболеваемости, как раньше, нет.

"Правда, бог нас пока еще миловал, не пошла эта вторая волна, как в Европе. Но должен сказать, что вот эти наши терки на улицах, они дают себя знать, и у нас нет того спада, как это было когда-то", - заявил Лукашенко в ходе встречи с назначенным и.о. министра здравоохранения Дмитрием Пиневичем и спикером Совета Республики Натальей Кочановой в понедельник. Главу государства цитирует его пресс-служба.

Президент отметил, что сейчас Белоруссия остановилась на низком уровне заболеваемости. "Дай бог, чтобы было так, как сегодняшний уровень. Но хотелось бы уже если не расстаться с этой болезнью, то ее свести к абсолютному минимуму. Пока мы остановились на низком уровне заболеваемости. И совсем низко не падаем. Понятно, почему это происходит", - сказал глава государства.

"Но мы с этим справимся. Это уже не та проблема, которая была в марте, апреле и так далее", - считает президент.

Он обратил внимание на то, что кроме коронавируса нельзя забывать и о других болезнях. "Коронавирус в общей массе не лидирующая позиция, есть другие болезни. Поэтому я убедительно прошу обратить на это внимание", - сказал Лукашенко.

Он также добавил: "Должен признать, что работали неплохо". "Особенно во втором периоде этой болезни. Может быть, вначале не совсем мы были активны, не совсем понимали что-то. Но очень быстро разобрались, рассортировали людей, выделили клиники для больных коронавирусом, запас коек создали, аппаратов искусственной вентиляции легких, научили людей лечить и помогали регионам", - сказал Лукашенко.

"Это большой плюс в вашей биографии, это очень большой актив. И у вас (Дмитрий Пиневич - ИФ), и у Натальи Ивановны (Кочанова - ИФ), как у уполномоченного по городу Минску", - отметил президент.

Пиневич в понедельник был назначен и.о. министра здравоохранения Белоруссии. До этого он занимал пост первого заместителя министра здравоохранения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


Похожие новости


Зеленский считает, что Лукашенко следует провести повторные выборы в Белоруссии с участием международных наблюдателей Силовики не позволят дестабилизировать ситуацию в Белоруссии - Лукашенко Лукашенко заявил, что других выборов в Беларуси не будет Лукашенко считает, что бастующие рабочие погоду не делают Лукашенко отрицает фальсификацию выборов, считает, что на новые выборы пойдут "бандиты и урки" Лукашенко опроверг информацию о том, что он покинул Белоруссию

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]