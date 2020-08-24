Для Киева важна независимость Белоруссии, а не имена лидеров - МИД Украины

Для Украинского государства является неприемлемым применение насилия против протестующих, и для Украины важна независимая, демократическая Белоруссия, а не персоны руководителей такой Белоруссией, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
"Украина категорически не приемлет насилия над протестующими. Украина - это страна, в которой право на протест является практически священным. Нам чрезвычайно важна независимая, демократическая Беларусь и фамилия того, кто будет стоять во главе такой Беларуси, является второстепенной", - заявил Кулеба на совместном брифинге с главой МИД Германии Хайко Маасом по итогам состоявшихся переговоров в понедельник в Киеве.
Глава украинской дипломатии отметил, что в ходе переговоров с его германским коллегой также обсуждалась ситуация в Белоруссии, и Киев с Берлином имеют общую позицию: решительно осуждают насилие и верят в выход из ситуации через национальный диалог.
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