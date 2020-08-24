Глава Минздрава Казахстана вылетел в Москву на переговоры о вакцине от коронавируса

Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой вылетел в Москву, сообщил официальный представитель Минздрава страны Багдат Коджахметов на брифинге в понедельник.

Он отметил, что перед вылетом в российскую столицу говорил с министром о вакцине от коронавирусной инфекции. "Я спросил министра Цоя сегодня перед его вылетом в Москву, когда эта вакцина наконец-то появится", - сказал Коджахметов журналистам.

Информированный источник подтвердил агентству "Интерфакс-Казахстан", что глава Минздрава направился в Москву в составе казахстанской делегации для "обсуждения возможного приобретения российской вакцины от COVID-19".

12 августа президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что казахстанская делегация во второй половине августа посетит Москву, чтобы обсудить вопрос о закупке российской вакцины от коронавируса.

"Во второй половине августа в Москву направится правительственная делегация для обсуждения вопросов закупа российской вакцины", - говорится в телеграмме президента Казахстана президенту РФ Владимиру Путину, которая была опубликована пресс-службой казахстанского лидера.

"Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Российской Федерации Владимиру Путину по случаю регистрации первой в мире вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19", - сообщила пресс-служба.