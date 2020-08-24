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СНГ 24.08.2020 17:42

Глава Минздрава Казахстана вылетел в Москву на переговоры о вакцине от коронавируса

Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой вылетел в Москву, сообщил официальный представитель Минздрава страны Багдат Коджахметов на брифинге в понедельник.

Он отметил, что перед вылетом в российскую столицу говорил с министром о вакцине от коронавирусной инфекции. "Я спросил министра Цоя сегодня перед его вылетом в Москву, когда эта вакцина наконец-то появится", - сказал Коджахметов журналистам.

Информированный источник подтвердил агентству "Интерфакс-Казахстан", что глава Минздрава направился в Москву в составе казахстанской делегации для "обсуждения возможного приобретения российской вакцины от COVID-19".

12 августа президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что казахстанская делегация во второй половине августа посетит Москву, чтобы обсудить вопрос о закупке российской вакцины от коронавируса.

"Во второй половине августа в Москву направится правительственная делегация для обсуждения вопросов закупа российской вакцины", - говорится в телеграмме президента Казахстана президенту РФ Владимиру Путину, которая была опубликована пресс-службой казахстанского лидера.

"Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Российской Федерации Владимиру Путину по случаю регистрации первой в мире вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19", - сообщила пресс-служба.

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Тэги: КАЗАХСТАН, МИНЗДРАВ, РОССИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]