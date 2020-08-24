Помпео надеется, что Вашингтону удастся убедить и другие арабские страны нормализовать отношения с Израилем

Госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду на то, что и другие арабские страны вслед за ОАЭ пойдут на нормализацию отношений с Израилем.

"Я надеюсь, что и другие арабские народы присоединятся к нам. Работа над признанием Израиля и над укреплением стабильности на Ближнем Востоке - это возможность для них и для их народов", - сказал Помпео в Иерусалиме на совместной пресс-конференции с главой израильского правительства Биньямином Нетаньяху.

Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник прибыл в Израиль. Затем в рамках этого турне Помпео намерен посетить Судан, Бахрейн и ОАЭ.

Израильская газета "Гаарец" отмечает, что эта поездка Помпео указывает на предпринимаемые Вашингтоном усилия по налаживанию отношений между Израилем и арабскими странами.

Недавно при поддержке США о нормализации отношений договорились Израиль и ОАЭ.

На прошлой неделе в арабской прессе прозвучали комментарии представителя суданского МИД о том, что у Судана "нет причин продолжать вражду" по отношению к Израилю. Израильская пресса в свою очередь отмечает, что отношения между Израилем и Бахрейном "значительно потеплели в последнее время".