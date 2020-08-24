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Дальнее зарубежье 24.08.2020 19:47

Помпео надеется, что Вашингтону удастся убедить и другие арабские страны нормализовать отношения с Израилем

Госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду на то, что и другие арабские страны вслед за ОАЭ пойдут на нормализацию отношений с Израилем.

"Я надеюсь, что и другие арабские народы присоединятся к нам. Работа над признанием Израиля и над укреплением стабильности на Ближнем Востоке - это возможность для них и для их народов", - сказал Помпео в Иерусалиме на совместной пресс-конференции с главой израильского правительства Биньямином Нетаньяху.

Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник прибыл в Израиль. Затем в рамках этого турне Помпео намерен посетить Судан, Бахрейн и ОАЭ.

Израильская газета "Гаарец" отмечает, что эта поездка Помпео указывает на предпринимаемые Вашингтоном усилия по налаживанию отношений между Израилем и арабскими странами.

Недавно при поддержке США о нормализации отношений договорились Израиль и ОАЭ.

На прошлой неделе в арабской прессе прозвучали комментарии представителя суданского МИД о том, что у Судана "нет причин продолжать вражду" по отношению к Израилю. Израильская пресса в свою очередь отмечает, что отношения между Израилем и Бахрейном "значительно потеплели в последнее время".

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Тэги: США, ГОССЕКРЕТАРЬ, ИЗРАИЛЬ, ОЖИДАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]