Армения и РФ подписали договор о модернизации и ремонте истребителей Су-25

Минобороны Армении и российская "Объединенная авиастроительная корпорация" подписали договор о модернизации и ремонте истребителей Су-25, сообщает в понедельник пресс-служба армянского военного ведомства.
Договор подписан в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2020", который проходит в России.
"Документ подписали заместитель министра обороны Армении Макар Гамбарян и заместитель гендиректора ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" по продажам и маркетингу Илья Тарасенко. Документ подтверждает юрисдикцию ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" по модернизации авиатехники и обеспечению полного жизненного цикла ранее произведенных самолетов", - говорится в сообщении Минобороны Армении.
Накануне в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России "Интерфаксу" заявили, что РФ готова обсудить с Арменией поставку дополнительной партии истребителей поколения "4+" Су-30СМ.
"Работа с армянскими партнерами продолжается. Тема закупки самолетов будет обсуждаться в случае подтверждения заинтересованности в этом армянской стороной", - сказала официальный представитель ФСВТС России Мария Воробьева.
Так она ответила на вопрос, обсуждается продолжение закупок Ереваном истребителей Су-30СМ.
В 2019 году Армения купила у России четыре истребителя Су-30СМ. Ереван заявил, что планирует покупку у России новых самолетов.
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