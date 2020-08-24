Правительство ФРГ призывает не повышать градус репрессий в Белоруссии

Правительство ФРГ обеспокоено событиями в Белоруссии и считает неправильными действия местных правоохранителей в отношении оппозиции, заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

"Люди в Белоруссии показывают много мужества. У них должна быть возможность определять будущее своей страны. С нашей точки зрения неправильно, что градус репрессий режима повышается", - сказал он журналистам в Берлине в понедельник.

В свою очередь представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер сказал, что министерство "внимательно следит за развитием событий". "Мы призываем не использовать насилие против мирных демонстрантов, деятельность оппозиции должна быть обеспечена", - добавил он.

В воскресенье в Минске прошла очередная массовая акция протеста с требованием пересмотра официальных итогов выборов, согласно которым победу одержал действующий президент Александр Лукашенко. По оценке СМИ и телеграм-каналов, в акции приняли участие несколько сот тысяч человек. По данным МВД Белоруссии, участие в акциях приняли около 20 тыс. человек. По итогам воскресных акции милиция страны составила около 80 протоколов об административных нарушениях.