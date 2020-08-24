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Дальнее зарубежье 24.08.2020 18:32

Правительство ФРГ призывает не повышать градус репрессий в Белоруссии

Правительство ФРГ обеспокоено событиями в Белоруссии и считает неправильными действия местных правоохранителей в отношении оппозиции, заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

"Люди в Белоруссии показывают много мужества. У них должна быть возможность определять будущее своей страны. С нашей точки зрения неправильно, что градус репрессий режима повышается", - сказал он журналистам в Берлине в понедельник.

В свою очередь представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер сказал, что министерство "внимательно следит за развитием событий". "Мы призываем не использовать насилие против мирных демонстрантов, деятельность оппозиции должна быть обеспечена", - добавил он.

В воскресенье в Минске прошла очередная массовая акция протеста с требованием пересмотра официальных итогов выборов, согласно которым победу одержал действующий президент Александр Лукашенко. По оценке СМИ и телеграм-каналов, в акции приняли участие несколько сот тысяч человек. По данным МВД Белоруссии, участие в акциях приняли около 20 тыс. человек. По итогам воскресных акции милиция страны составила около 80 протоколов об административных нарушениях.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, БЕЛОРУССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]