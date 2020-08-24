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Транспорт и связь 24.08.2020 14:46

АЖД приступило к реконструкции железной дороги в обход Абшеронского полуострова

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) приступило к реконструкции железной дороги Гюздек-Гарадаг, говорится в сообщении общества.

«Прежняя железная дорога Гюздек-Гарадаг была однопутной, что делало невозможным одновременное движение поездов в двух направлениях. Эта дорога, функционировавшая с 1963 года, впоследствии пришла в состояние, непригодное для эксплуатации, и долгие годы не использовалась. В соответствии с новым проектом, ветка полностью демонтируется и на ее месте строится двухпутная железная дорога», - говорится в информации.

По данным АЖД, на новой железной дороге Гюздек-Гарадаг будет возведено 63 инженерных сооружения, в том числе 2 станции, 2 моста, 5 пешеходных переходов, 4 автомобильных переезда и 4 перехода для животных. Протяженность железной дороги составит 36 км, а вместе с ответвлениями будет проложено в общем 80 км путей

«Новая дорога позволит поездам, направляющимся с севера страны на юг и обратно, не въезжать на территорию Абшеронского полуострова, и тем самым упростит грузоперевозки в этих направлениях. Таким образом, данный проект расширит возможности международного транспортного коридора Север-Юг и укрепит позиции Азербайджана как транзитной страны», - говорится в сообщении.

Кроме того, эксплуатация железной дороги Гюздек-Гарадаг уменьшит загруженность железнодорожной сети на Абшеронском полуострове и позволит повысить интенсивность пассажирских перевозок по Абшеронской кольцевой железной дороге.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АЖД, ДОРОГА, РЕКОНСТРУКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]