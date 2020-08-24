АЖД приступило к реконструкции железной дороги в обход Абшеронского полуострова

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) приступило к реконструкции железной дороги Гюздек-Гарадаг, говорится в сообщении общества.
«Прежняя железная дорога Гюздек-Гарадаг была однопутной, что делало невозможным одновременное движение поездов в двух направлениях. Эта дорога, функционировавшая с 1963 года, впоследствии пришла в состояние, непригодное для эксплуатации, и долгие годы не использовалась. В соответствии с новым проектом, ветка полностью демонтируется и на ее месте строится двухпутная железная дорога», - говорится в информации.
По данным АЖД, на новой железной дороге Гюздек-Гарадаг будет возведено 63 инженерных сооружения, в том числе 2 станции, 2 моста, 5 пешеходных переходов, 4 автомобильных переезда и 4 перехода для животных. Протяженность железной дороги составит 36 км, а вместе с ответвлениями будет проложено в общем 80 км путей
«Новая дорога позволит поездам, направляющимся с севера страны на юг и обратно, не въезжать на территорию Абшеронского полуострова, и тем самым упростит грузоперевозки в этих направлениях. Таким образом, данный проект расширит возможности международного транспортного коридора Север-Юг и укрепит позиции Азербайджана как транзитной страны», - говорится в сообщении.
Кроме того, эксплуатация железной дороги Гюздек-Гарадаг уменьшит загруженность железнодорожной сети на Абшеронском полуострове и позволит повысить интенсивность пассажирских перевозок по Абшеронской кольцевой железной дороге.
Н.Аббасова
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