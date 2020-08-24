В Белоруссии за сутки 177 заражений COVID-19, скончались четыре человека

Медики в Белоруссии за минувшие сутки выявили коронавирус у 177 человек, общее число подтвержденных заражений COVID-19 достигло 70 тыс. 645, сообщает в понедельник белорусский Минздрав.
Накануне сообщалось о 183 новых больных
По данным министерства, за сутки в стране зарегистрированы еще четыре жертвы коронавируса, всего в Белоруссии "умерли 646 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией".
Число выздоровевших после коронавируса и выписанных пациентов достигло 68 тыс. 925 человек (+262 за сутки).
По данным Минздрава, всего с начала пандемии в Белоруссии медики сделали 1 млн 477 тыс. 939 тестов на коронавирусную инфекцию (+3 тыс. 839 за сутки).
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