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СНГ 24.08.2020 14:51

В Белоруссии за сутки 177 заражений COVID-19, скончались четыре человека

Медики в Белоруссии за минувшие сутки выявили коронавирус у 177 человек, общее число подтвержденных заражений COVID-19 достигло 70 тыс. 645, сообщает в понедельник белорусский Минздрав.

Накануне сообщалось о 183 новых больных

По данным министерства, за сутки в стране зарегистрированы еще четыре жертвы коронавируса, всего в Белоруссии "умерли 646 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией".

Число выздоровевших после коронавируса и выписанных пациентов достигло 68 тыс. 925 человек (+262 за сутки).

По данным Минздрава, всего с начала пандемии в Белоруссии медики сделали 1 млн 477 тыс. 939 тестов на коронавирусную инфекцию (+3 тыс. 839 за сутки).

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]