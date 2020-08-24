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Дальнее зарубежье 24.08.2020 18:16

Израиль продлил запрет на въезд иностранцев до 1 октября из-за угрозы коронавируса

Власти Израиля продлили до 1 октября запрет на въезд в страну иностранцам из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщили в понедельник израильские СМИ.

Израиль закрыл границы для иностранцев в марте, когда правительство приняло строгие меры в рамках борьбе с распространением COVID-19.

В настоящее время в Израиль разрешается въезд туристов примерно из 20 стран, включая Австрию, Великобританию, Венгрию, Германию, Грузию, Данию, Канаду, Кипр. Россия в этом списке не значится.

По данным министерства здравоохранения Израиля, в стране после спада вновь наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. Более 22 тыс. израильтян заразились COVID-19, около 400 из них находятся в тяжелом состоянии

Накануне стало известно, что коронавирусом заразилась депутат парламента, министр по делам иммиграции и интеграции Израиля Пнина Тамано-Шата. Несколько законодателей, контактировавших с ней, уже отправлены на карантин.

Местные СМИ отмечают, что Тамано-Шата в минувшую пятницу присутствовала на встрече, которая была организована входящей в правительственную коалицию партией "Кахоль-Лаван".

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ИНОСТРАНЦЫ, ВЪЕЗД, ЗАПРЕТ, ПРОДЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]