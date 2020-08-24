Лондон попытается убедить израильтян и палестинцев возобновить диалог

Глава британского МИД Доминик Рааб намерен на этой неделе провести встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и главой Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом для того, чтобы призвать их к возобновлению диалога на фоне решения израильских властей о приостановке реализации планов аннексии на Западном берегу Иордана.
"Объявленная Израилем приостановка аннексии (части земель на Западном берегу реки Иордан) - это значительный шаг к большему миру на Ближнем Востоке. Важно развивать эту новую динамику, но в конечном итоге лишь правительство Израиля и палестинская администрация могут договориться о решении, основанном на принципе "два государства для двух народов", которое необходимо для обеспечения прочного мира", - говорится в заявлении Рааба, распространенном в понедельник.
Он отметил, что недавняя нормализация отношений между Израилем и ОАЭ является важным моментом для всего региона.
В достигнутом при посредничестве США соглашении, в частности, говорится, что в рамках этих договоренностей Израиль согласился остановить реализацию плана по аннексии части палестинских территорий.
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