Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0052 RUR   0.0228 GBR   2.2251 TRY   0.2321

Цена на нефть

$/bbl   21.08 WTI 42.34 -0.48 Brent 44.35 -0.55

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 24.08.2020 16:47

Тихановская на встрече с Биганом выразила готовность разрешить кризис в Белоруссии через диалог о мирной передаче власти - заявление

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская после встречи в Вильнюсе с первым замгоссекретаря США Стивеном Биганом заявила о готовности разрешить кризис в стране путем диалога о мирной передаче власти.

"Мы всегда говорили, что готовы к диалогу и стремимся к мирному урегулированию. Мы открыты для посредничества международных организаций для облегчения диалога. Также мы требуем беспристрастного расследования преступлений, совершенных властями Беларуси против своего народа", - говорится в заявлении ее штаба после встречи.

Тихановская также призвала все страны уважать суверенитет и территориальную целостность Белоруссии. "Только народ Беларуси будет решать свое будущее на новых, справедливых и свободных выборах", - сказала оппозиционер.

В Белоруссии уже почти две недели продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Выборы состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%.

С 13 августа протесты начались на многих белорусских промпредприятиях.

17 августа Лукашенко допустил возможность проведения новых выборов главы государства после принятия новой Конституции.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, США, ОППОЗИЦИЯ, ЗАЯВЛЕНИЕ


Похожие новости


Отношения между Россией и Белоруссией будут выстраиваться без оглядки на США - Косачев "Интерфаксу" Трамп: в Белоруссии складывается "ужасная" ситуация, Вашингтон будет следить за обстановкой США рассмотрят возможность введения санкций в отношении Белоруссии - Помпео Помпео призвал власти Белоруссии к честным выборам Минск рассчитывает назначить посла в США в ближайшие месяцы - глава МИД Белоруссии США начали поставку нефти в Белоруссию - глава белорусского МИД

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]