Тихановская на встрече с Биганом выразила готовность разрешить кризис в Белоруссии через диалог о мирной передаче власти - заявление

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская после встречи в Вильнюсе с первым замгоссекретаря США Стивеном Биганом заявила о готовности разрешить кризис в стране путем диалога о мирной передаче власти.
"Мы всегда говорили, что готовы к диалогу и стремимся к мирному урегулированию. Мы открыты для посредничества международных организаций для облегчения диалога. Также мы требуем беспристрастного расследования преступлений, совершенных властями Беларуси против своего народа", - говорится в заявлении ее штаба после встречи.
Тихановская также призвала все страны уважать суверенитет и территориальную целостность Белоруссии. "Только народ Беларуси будет решать свое будущее на новых, справедливых и свободных выборах", - сказала оппозиционер.
В Белоруссии уже почти две недели продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Выборы состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%.
С 13 августа протесты начались на многих белорусских промпредприятиях.
17 августа Лукашенко допустил возможность проведения новых выборов главы государства после принятия новой Конституции.
Алиев соболезнует Зурабишвили в связи с аварией микроавтобуса в Грузии
Минобороны Азербайджана заявляет об очередной лжи Армении относительно попавшего в плен командир армянской диверсионной группы
Президент Азербайджана назначил новых глав ИВ в Саатлинском и Биласуварском районах
Цены на нефть растут в ожидании ураганов в США, Brent - $44,71 за баррель
Белоруссия продлевает приостановку рейсов во все города России до 14 сентября
Газпром может получить льготы по НДПИ для компенсации расходов на газификацию - Турчак
В Гонконге впервые зафиксировали предполагаемое повторное заражение коронавирусом
В Азербайджане за сутки выявлено 152 новых случая COVID-19, 1 человек скончался
ИВ Агсуинского и Шемахинского районов получат по 3 млн манатов для устранения последствий от землетрясения
ИВ Габалинского района направит около 2,9 млн манатов на строительство жилого дома
Президент Алиев распорядился выделить около 1,3 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Закатальского района
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Состоялась встреча в онлайн формате с представителями транспортных компаний
В Баку открылась онлайн-выставка плакатов «Мир без ядерного оружия» Натальи Шевченко
Объявили победителей конкурса «Герои Дня» организованного “Nar” и TƏBİB
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии