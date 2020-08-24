Тихановская на встрече с Биганом выразила готовность разрешить кризис в Белоруссии через диалог о мирной передаче власти - заявление

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская после встречи в Вильнюсе с первым замгоссекретаря США Стивеном Биганом заявила о готовности разрешить кризис в стране путем диалога о мирной передаче власти.

"Мы всегда говорили, что готовы к диалогу и стремимся к мирному урегулированию. Мы открыты для посредничества международных организаций для облегчения диалога. Также мы требуем беспристрастного расследования преступлений, совершенных властями Беларуси против своего народа", - говорится в заявлении ее штаба после встречи.

Тихановская также призвала все страны уважать суверенитет и территориальную целостность Белоруссии. "Только народ Беларуси будет решать свое будущее на новых, справедливых и свободных выборах", - сказала оппозиционер.

В Белоруссии уже почти две недели продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Выборы состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%.

С 13 августа протесты начались на многих белорусских промпредприятиях.

17 августа Лукашенко допустил возможность проведения новых выборов главы государства после принятия новой Конституции.