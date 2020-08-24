Минобороны Азербайджана заявляет об очередной лжи Армении относительно попавшего в плен командир армянской диверсионной группы

Министерство обороны Азербайджана отреагировало на сообщение минобороны Армении о том, что армянский офицер, якобы заблудившись, перешел на азербайджанскую сторону.

"Министерство обороны Армении занимается откровенной ложью и отрицает любые факты и это ни у кого уже не вызывает сомнения", заявили "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве обороны Азербайджана.

"Министерство обороны Армении, заявляя, что якобы офицер в ходе проверки боевого опорного пункта из-за неблагоприятных погодных условий "заблудился и пропал", пытается опровергнуть тот факт, что командир выполнявшей спецзадание диверсионно-разведывательной группы старший лейтенант Гурген Алавердян был взят в плен. Если плененный офицер не был бы в военной форме, министерство обороны Армении и на этот раз охарактеризовало бы его как пастуха или психически больного человека",- сказали в министерстве.

В министерстве подчеркнули, что если офицер "пропадает" и общественность об этом не информируется более суток, это является признаком произвола, безответственности и недисциплинированности в армянской армии и еще раз доказывает умышленное и целенаправленное сокрытие от общественности растущего числа преступлений и не боевых потерь.

"Каждый раз, когда гражданин Армении, возглавляющий диверсионную группу или член этой группы, попадается в плен, противник, согласно одному и тому же сценарию, представляет этих лиц как заблудившихся и пропавших без вести душевнобольных сельских жителей, психически больных, пастухов, криминальных элементов и пьяных людей", - заявили в министерстве.

Как сообщалось ранее, 23 августа около 05:45 диверсионно-разведывательная группа вооруженных сил Армении предприняла попытку совершения провокации в направлении Геранбойского района фронта. В результате решительных действий подразделений Азербайджанской Армии, дислоцированных на этом направлении, противник, понеся потери, был вынужден отступить. Во время боя командир армянской диверсионной группы, по данным первичного допроса, старший лейтенант Гургин Альберян был взят в плен.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что всю ответственность за обострение ситуации на фронте несет военно-политическое руководство Армении.

Б.Рустамбеков