В Азербайджане за сутки выявлено 152 новых случая COVID-19, 1 человек скончался

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 152 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 35 тыс. 426, сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.

По данным ведомства, за сутки скончался еще один человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 519 человек.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 33 тыс.104 человекf (+111 за сутки).

В настоящее время в больницах специального режима находятся 1 тыс. 803 человека, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 4,89 тыс. тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 878 тыс. 667 тестов на COVID-19.

Б.Рустамбеков