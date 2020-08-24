Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0052 RUR   0.0228 GBR   2.2251 TRY   0.2321

Цена на нефть

$/bbl   21.08 WTI 42.34 -0.48 Brent 44.35 -0.55

Погода в Баку

  ночь день

Транспорт и связь 24.08.2020 17:14

Белоруссия продлевает приостановку рейсов во все города России до 14 сентября

Белорусский авиаперевозчик "Белавиа" продлил приостановку полетов в Россию по 14 сентября, сообщается на сайте компании.

"В связи с приостановкой международных авиационных перевозок в ряде стран из-за ситуации с коронавирусом авиакомпания "Белавиа" продлевает приостановку выполнения полетов по следующим направлениям: во все пункты России по 14 сентября (Воронеж, Казань, Нижний Новгород по 24 октября) в связи с отсутствием разрешения со стороны Российской Федерации", - сказано в сообщении.

Кроме того, продлевается приостановка рейсов по 31 августа в Ригу, по 1 сентября - в Ашхабад, во все пункты Грузии - по 30 сентября.

Вернуть деньги или изменить даты вылета на отмененные рейсы можно до 30 марта 2021 года. Обратиться в кассы, представительства авиакомпании, а также в службу поддержки по данному вопросу можно будет в любое время до этой даты.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, АВИАРЕЙСЫ, ПРИОСТАНОВКА


Похожие новости


Лавров нашел неконструктивной программу Тихановской Лавров видит попытки спровоцировать кровопролитие в Белоруссии по украинскому сценарию РФ примет любое решение белорусского руководства в отношении диалога со своим населением - Лавров Лукашенко: Белоруссию "травят", чтобы потом броситься на Россию Потребности в российских войсках в Белоруссии нет, военная техника РФ находится на территории России - Песков Отношения между Россией и Белоруссией будут выстраиваться без оглядки на США - Косачев "Интерфаксу"

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]