Белоруссия продлевает приостановку рейсов во все города России до 14 сентября

Белорусский авиаперевозчик "Белавиа" продлил приостановку полетов в Россию по 14 сентября, сообщается на сайте компании.

"В связи с приостановкой международных авиационных перевозок в ряде стран из-за ситуации с коронавирусом авиакомпания "Белавиа" продлевает приостановку выполнения полетов по следующим направлениям: во все пункты России по 14 сентября (Воронеж, Казань, Нижний Новгород по 24 октября) в связи с отсутствием разрешения со стороны Российской Федерации", - сказано в сообщении.

Кроме того, продлевается приостановка рейсов по 31 августа в Ригу, по 1 сентября - в Ашхабад, во все пункты Грузии - по 30 сентября.

Вернуть деньги или изменить даты вылета на отмененные рейсы можно до 30 марта 2021 года. Обратиться в кассы, представительства авиакомпании, а также в службу поддержки по данному вопросу можно будет в любое время до этой даты.