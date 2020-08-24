Алиев соболезнует Зурабишвили в связи с аварией микроавтобуса в Грузии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил грузинской коллеге Саломе Зурабишвили соболезнование в связи с аварией автобуса в муниципалитете Душети.
"Глубоко опечален фактом гибели гражданских лиц при аварии автобуса в муниципалитете Душети. Выражаю от своего имени и от имени азербайджанского народа искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, дружескому народу Грузии", - отмечается в тексте соболезнования, опубликованном на сайте азербайджанского лидера.
Вечером 23 августа на 64-ом километре автомобильной дороги Жинвали-Барисахо-Шатили в крае Мцхета-Мтианетия в центральной Грузии экскурсионный микроавтобус сорвался с 80-метровой высоты в овраг. По данным МВД Грузии, погибли 17 человек, три человека получили травмы.
По сообщениям грузинских СМИ, микроавтобус принадлежал одной из туристических компаний, большинство погибших были в возрасте до 30 лет.
А.Мамедов
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