Цены на нефть растут в ожидании ураганов в США, Brent - $44,71 за баррель

Цены на нефть перешли к росту на торгах в понедельник, трейдеры следят за ситуацией с ураганами в США.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:24 в понедельник составляет $44,71 за баррель, что на $0,36 (0,81%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли в цене на $0,2 (0,47%) - до $42,54 за баррель.

По итогам минувшей недели Brent подешевела на 1%, тогда как WTI подорожала на 0,1%.

Почти 60% нефтедобывающих мощностей в американской части Мексиканского залива были остановлены в воскресенье из-за двух ураганов, приближающихся к побережью, сообщило агентство Bloomberg. Ураганы Марко и Лаура, которые идут с разных направлений, способны нанести отрасли ущерб в несколько миллиардов долларов, предупреждают эксперты.

"Есть некоторое беспокойство о потенциально волатильной неделе" для цен на нефть, говорит директор по стратегии на сырьевых рынках Saxo Bank Оле Хансен, слова которого приводит Dow Jones.

"Если не считать Ближний Восток, побережье Мексиканского залива в США действительно является самым главным в мире энергетическим хабом", - отмечает эксперт.

Согласно данным нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованным в пятницу, число действующих нефтяных добывающих установок в США на прошлой неделе увеличилось на 11 единиц - до 183 установок. Рост был отмечен впервые за четыре недели.

В центре внимания трейдеров также остается ситуация с коронавирусом: правительства по всему миру пытаются найти баланс между мерами по сдерживанию распространения COVID-19 и желанием восстановить экономическую активность. В то время как в США ситуация с коронавирусом в целом стабилизировалось, появляются данные о скачке заболеваемости в ряде стран Европы и Азии.