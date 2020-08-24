Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в телефонном разговоре обсудили ситуацию на западном направлении, сообщают белорусские СМИ.
"Президенты обсудили ситуацию внутри нашей страны и на внешнем контуре, особенно на западном направлении", - говорится в сообщении госагентства БелТА.
По информации агентства, Лукашенко и Путин также обсудили вопросы борьбы с коронавирусом.
"В этом ключе президенты договорились, что граждане Беларуси в добровольном порядке примут участие в третьем этапе испытаний вакцины от коронавируса, произведенной в Российской Федерации. Также Беларусь станет первой страной, куда будет поставлена данная вакцина", - отметили там.
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