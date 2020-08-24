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СНГ 24.08.2020 19:01

Омские медики готовы передать клинике Charite результаты исследований и анализы Навального, МРТ уже передано

Омская больница передаст немецкой клинике результаты исследований и анализы оппозиционера Алексея Навального, сообщает омский Минздрав.

"Врачи Омской БСМП №1 готовы предоставить врачам немецкой клиники Charite как результаты лабораторных исследований, так и образцы биоматериалов пациента А.А.Навального", - говорится в сообщении Минздрава в его официальной группе ВКонтакте в понедельник.

Кроме того, россияне уже передали немецким коллегам изображения МРТ пациента и получили от клиники Charite письмо с выражением признательности за установленное сотрудничество, говорится в сообщении.

Ранее специалисты компании санитарной авиации, прибывшие в Омск для транспортировки Навального в Берлин, также получили данные всех диагностических исследований и на совместном врачебном консилиуме подтвердили обоснованность выбранной россиянами тактики лечения, утверждает Минздрав.

"Это позволит немецким специалистам иметь полный анамнез пациента, проследить всю клиническую динамику его жизненных показателей", - говорится в сообщении.

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. Утром 22 августа его перевезли на лечение в Германию и доставили в берлинскую университетскую клинику Charite.

Транспортировку организовал фонд Cinema for peace. 24 августа основатель фонда Яка Бизиль заявил, что Навального пытались отравить.

22 августа в Минздраве Омской области заявили, что обладают результатами всех проведенных пациенту обследований, образцами биологических жидкостей, результатами сбора анамнеза и описанием хода проведенного лечения.

В ведомстве напомнили, что одной из версии состояния пациента было отравление неопознанным токсином. Однако, после проведенных анализов, омские врачи не обнаружили наличие опасных веществ в организме Навального.

"Оксибутираты, барбитураты, стрихнин, судорожные или синтетические яды не обнаружены. В моче обнаружен алкоголь и кофеин (более детальная выписка представлена сопровождающим пациента). Параллельно в поверхностных смывах с одежды и с рук Навального обнаружен 2-этилгексил дифенил фосфат, вещество, не обладающее токсичным действием и используемое в промышленной химии при производстве полимеров. При этом данное вещество не найдено в биоматериалах пациента", - уточнили в омском Минздраве.

"Беспокоясь о состоянии и интересах пациента, с согласия родных Алексея Навального мы готовы предоставить всю необходимую информацию, а также осуществлять иное взаимодействие в целях дальнейшего лечения пациента со специалистами немецкой клиники Charite", - сказал представитель Минздрава журналистам.

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Тэги: РОССИЯ, ОМСК, МЕДИЦИНА, НАВАЛЬНЫЙ


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