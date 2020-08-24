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24.08.2020 20:15

Банк ВТБ(Азербайджан) запускает новую карту Visa Direct Premium

ВТБ (Азербайджан) начал оформлять новую дебетовую карту Visa Direct Premium. С ее помощью можно возвращать до 5% от суммы покупок. В рамках специальной акции карта позволяет бесплатно снимать наличные, совершать переводы и другие операции.

При оплате картой Visa Direct Premium в местах общественного питания, в том числе при онлайн-заказе из ресторанов, баров, кафе, владельцам возвращается 5% от потраченной суммы, при других покупках − 0,5%.

В рамках специальной акции владельцы карты могут проводить все операции бесплатно. Комиссия не взимается за оплату любых продуктов и услуг, пополнение с карт других банков, переводы между картами ВТБ (Азербайджан) и других банков, а также за снятие наличных в любых банкоматах. Акция действует до 11 ноября 2020 года.

Visa Direct Premium выдается в манатах со сроком действия 36 месяцев. Карту можно бесплатно оформить через цифровой банкDirectв Facebook.

Подробная информация о карточных продуктах банка ВТБ (Азербайджан) − на сайте, по короткому номеру 986 или в WhatsApp (+994 55 214 09 86).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]