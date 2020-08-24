Банк ВТБ(Азербайджан) запускает новую карту Visa Direct Premium

ВТБ (Азербайджан) начал оформлять новую дебетовую карту Visa Direct Premium. С ее помощью можно возвращать до 5% от суммы покупок. В рамках специальной акции карта позволяет бесплатно снимать наличные, совершать переводы и другие операции.
При оплате картой Visa Direct Premium в местах общественного питания, в том числе при онлайн-заказе из ресторанов, баров, кафе, владельцам возвращается 5% от потраченной суммы, при других покупках − 0,5%.
В рамках специальной акции владельцы карты могут проводить все операции бесплатно. Комиссия не взимается за оплату любых продуктов и услуг, пополнение с карт других банков, переводы между картами ВТБ (Азербайджан) и других банков, а также за снятие наличных в любых банкоматах. Акция действует до 11 ноября 2020 года.
Visa Direct Premium выдается в манатах со сроком действия 36 месяцев. Карту можно бесплатно оформить через цифровой банкDirectв Facebook.
Подробная информация о карточных продуктах банка ВТБ (Азербайджан) − на сайте, по короткому номеру 986 или в WhatsApp (+994 55 214 09 86).
Алиев соболезнует Зурабишвили в связи с аварией микроавтобуса в Грузии
Минобороны Азербайджана заявляет об очередной лжи Армении относительно попавшего в плен командир армянской диверсионной группы
Президент Азербайджана назначил новых глав ИВ в Саатлинском и Биласуварском районах
Саудовская Аравия в июне сократила добычу нефти на 12%, экспорт - на 17% - JODI
Bulgartransgaz подписал соглашение о покупке 20% в проекте СПГ-терминала в Александруполисе, проект отложен еще на год
Цены на нефть продолжают расти, Brent торгуется у $44,81 за баррель
В Гонконге впервые зафиксировали предполагаемое повторное заражение коронавирусом
В Азербайджане за сутки выявлено 152 новых случая COVID-19, 1 человек скончался
ИВ Агсуинского и Шемахинского районов получат по 3 млн манатов для устранения последствий от землетрясения
ИВ Габалинского района направит около 2,9 млн манатов на строительство жилого дома
Президент Алиев распорядился выделить около 1,3 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Закатальского района
Белоруссия закупит у России БТР, вертолеты Ми-35М, подписан план взаимодействия по поставкам систем ПВО производства "Алмаз-Антей" - Минобороны республики
Меркель призвала привлечь к ответственности виновных в отравлении Навального
Иран рано или поздно поймет необходимость нормализовать отношения с Израилем - Помпео
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии