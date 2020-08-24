Банк ВТБ(Азербайджан) запускает новую карту Visa Direct Premium

ВТБ (Азербайджан) начал оформлять новую дебетовую карту Visa Direct Premium. С ее помощью можно возвращать до 5% от суммы покупок. В рамках специальной акции карта позволяет бесплатно снимать наличные, совершать переводы и другие операции.

При оплате картой Visa Direct Premium в местах общественного питания, в том числе при онлайн-заказе из ресторанов, баров, кафе, владельцам возвращается 5% от потраченной суммы, при других покупках − 0,5%.

В рамках специальной акции владельцы карты могут проводить все операции бесплатно. Комиссия не взимается за оплату любых продуктов и услуг, пополнение с карт других банков, переводы между картами ВТБ (Азербайджан) и других банков, а также за снятие наличных в любых банкоматах. Акция действует до 11 ноября 2020 года.

Visa Direct Premium выдается в манатах со сроком действия 36 месяцев. Карту можно бесплатно оформить через цифровой банкDirectв Facebook.

Подробная информация о карточных продуктах банка ВТБ (Азербайджан) − на сайте, по короткому номеру 986 или в WhatsApp (+994 55 214 09 86).