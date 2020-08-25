Индия намерена отказаться от оборудования Huawei в своих телекоммуникационных сетях - FT

Индия намерена постепенно отказаться от использования оборудования Huawei Technologies и других китайских компаний в своих телекоммуникационных сетях в связи с недавним обострением отношений двух стран, пишет газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

Таким образом, Huawei, которая ранее столкнулась с жесткими ограничениями со стороны США, может потерять доступ к одному из наиболее важных для нее рынков.

Официально запрет на использование оборудования Huawei или ZTE не вводился, однако топ-менеджеры компаний отрасли и чиновники сообщают, что ключевые министры в правительстве Индии четко дали понять, что индийским поставщикам телекоммуникационных услуг следует избегать приобретения китайского оборудования для будущих инвестиционных проектов, в том числе для сетей 5G.

"Сейчас открыто говорят о том, что правительство Индии не допустит использования китайского оборудования, - сообщил FT источник в отрасли. - Есть абсолютная ясность. Игра окончена".

Другой источник сообщил газете об уже действующем запрете на тестирование оборудования китайских компаний для 5G-сетей.

Huawei входит в число трех крупнейших поставщиков телекоммуникационного оборудования в Индию, являющуюся вторым по величине в мире рынком мобильной связи с более 850 млн пользователей. Huawei имеет крупные контракты с индийскими операторами связи Bharti Airtel, Vodafone и государственной BSNL.

Нью-Дели вряд ли будет вводить официальный запрет на использование оборудования Huawei или других китайских компаний в Индии, поскольку это может спровоцировать жесткие ответные меры со стороны Пекина, отмечает источник FT в индийском правительстве.

Однако, по его словам, власти Индии очень настороженно относятся к потенциальным китайским инвестициям в ключевую инфраструктуру страны.

В июне этого года на границе между Индией и Китаем произошел инцидент, в ходе которого погибли 20 индийских военнослужащих. В Индии заявили, что конфликт начался по вине КНР, поскольку китайские военные нарушили статус-кво демаркационной линии. Китайцы, как сообщала индийская пресса со ссылкой на источники в американской разведке, потеряли 35 человек в результате инцидента.