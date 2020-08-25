Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в штате Висконсин, где от рук полицейских пострадал афроамериканец

Полицейские в ночь на вторник применили слезоточивый газ против демонстрантов в городе Кеноша (штата Висконсин, США) во время акции протеста, которые начались после того, как полицейские несколько раз выстрелили в афроамериканца Джейкоба Блэйка, сообщает американский телеканал CBS.

По данным CBS, противостояние между полицейскими и протестующими произошло в ходе демонстрации близ здания окружного суда города Кеноша. Демонстранты скандировали фразу "Нет правосудия - нет мира", бросали в полицейских стеклянные и пластиковые бутылки, в ответ правоохранители применили слезоточивый газ и резиновые пули.

Затем протестующие устроили у здания суда пожар. На этот раз полицейские применили перечный газ и резиновые пули. На место прибыла национальная гвардия.

Беспорядки в Кеноше продолжаются второй день. Накануне в городе ввели комендантский час с 20:00 (03:00 мск), а также мобилизовали 125 сотрудников нацгвардии.

Беспорядки начались после того, как в воскресенье полицейские семь раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блэйку, когда он садился в машину, где находились трое его детей. Сейчас пострадавший находится в больнице. Двое полицейских, стрелявших в Блейка, отправлены в административный отпуск после того, как видео инцидента попало в сеть.

Причина стрельбы не сообщается. Как сообщают СМИ, очевидцы предполагают, что Блэйк пытался разнять в драке двух женщин и был вовлечен в потасовку с полицейскими. Один из очевидцев сообщил, что слышал, как кто-то попросил пострадавшего бросить нож. Однако губернатор штата Висконсин Тони Иверс сообщил, что нет никаких доказательств того, что у Блэйка был нож или иное оружие.

Кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден призвал к "немедленному, полному и прозрачному расследованию". Кроме того, он заявил, что сотрудники полиции, вовлеченные в стрельбу, должны быть "привлечены к ответственности".