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Дальнее зарубежье 25.08.2020 13:32

Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в штате Висконсин, где от рук полицейских пострадал афроамериканец

Полицейские в ночь на вторник применили слезоточивый газ против демонстрантов в городе Кеноша (штата Висконсин, США) во время акции протеста, которые начались после того, как полицейские несколько раз выстрелили в афроамериканца Джейкоба Блэйка, сообщает американский телеканал CBS.

По данным CBS, противостояние между полицейскими и протестующими произошло в ходе демонстрации близ здания окружного суда города Кеноша. Демонстранты скандировали фразу "Нет правосудия - нет мира", бросали в полицейских стеклянные и пластиковые бутылки, в ответ правоохранители применили слезоточивый газ и резиновые пули.

Затем протестующие устроили у здания суда пожар. На этот раз полицейские применили перечный газ и резиновые пули. На место прибыла национальная гвардия.

Беспорядки в Кеноше продолжаются второй день. Накануне в городе ввели комендантский час с 20:00 (03:00 мск), а также мобилизовали 125 сотрудников нацгвардии.

Беспорядки начались после того, как в воскресенье полицейские семь раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блэйку, когда он садился в машину, где находились трое его детей. Сейчас пострадавший находится в больнице. Двое полицейских, стрелявших в Блейка, отправлены в административный отпуск после того, как видео инцидента попало в сеть.

Причина стрельбы не сообщается. Как сообщают СМИ, очевидцы предполагают, что Блэйк пытался разнять в драке двух женщин и был вовлечен в потасовку с полицейскими. Один из очевидцев сообщил, что слышал, как кто-то попросил пострадавшего бросить нож. Однако губернатор штата Висконсин Тони Иверс сообщил, что нет никаких доказательств того, что у Блэйка был нож или иное оружие.

Кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден призвал к "немедленному, полному и прозрачному расследованию". Кроме того, он заявил, что сотрудники полиции, вовлеченные в стрельбу, должны быть "привлечены к ответственности".

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Тэги: США, ВИСКОНСИН, БЕСПОРЯДКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]