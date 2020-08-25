Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.008 RUR   0.0228 GBR   2.2279 TRY   0.2304

Цена на нефть

$/bbl   24.08 WTI 42.62 0.28 Brent 45.13 0.78

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 25.08.2020 13:45

Израильские военные ответили боевикам ХАМАС на запуски воздушных шаров с зажигательной смесью

Армия обороны Израиля в ночь на вторник нанесла воздушные и танковые удары по военным целям группировки ХАМАС на юге сектора Газа.

"Удары осуществлены в ответ на запуски воздушных шаров с закрепленными на них взрывчаткой и емкостями с воспламеняющейся жидкостью. Армия обороны Израиля продолжает постоянно оценивать ситуацию и будет действовать твердо и решительно против любых попыток террористической деятельности в отношении граждан Израиля и в нарушении его суверенитета", - говорится в сообщении, распространенном армейской пресс-службой.

Накануне Национальная пожарно-спасательная служба Израиля проинформировала о 36 пожарах, которые вспыхнули близ границы с сектором Газа из-за приземления воздушных шаров с зажигательной смесью, запущенных палестинскими радикалами.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИЗРАИЛЬ, ХАМАС, АРМИЯ, УДАРЫ


Похожие новости


ВВС Израиля атаковали объекты ХАМАС после пуска ракеты из сектора Газа ВВС Израиля атаковали объекты ХАМАС после запуска ракеты из Газы ХАМАС считает отставку главы минобороны Израиля победой сектора Газа Нетаньяху предостерег ХАМАС от новых атак против Израиля Двое боевиков ХАМАС погибли при ответном ударе Израиля по сектору Газа после обстрелов со стороны палестинцев ВВС Израиля нанесли удары по объектам движения ХАМАС в секторе Газа - армия

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]