Израильские военные ответили боевикам ХАМАС на запуски воздушных шаров с зажигательной смесью

Армия обороны Израиля в ночь на вторник нанесла воздушные и танковые удары по военным целям группировки ХАМАС на юге сектора Газа.

"Удары осуществлены в ответ на запуски воздушных шаров с закрепленными на них взрывчаткой и емкостями с воспламеняющейся жидкостью. Армия обороны Израиля продолжает постоянно оценивать ситуацию и будет действовать твердо и решительно против любых попыток террористической деятельности в отношении граждан Израиля и в нарушении его суверенитета", - говорится в сообщении, распространенном армейской пресс-службой.

Накануне Национальная пожарно-спасательная служба Израиля проинформировала о 36 пожарах, которые вспыхнули близ границы с сектором Газа из-за приземления воздушных шаров с зажигательной смесью, запущенных палестинскими радикалами.