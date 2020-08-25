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Регион 25.08.2020 14:03

В Тегеране довольны ходом переговоров с гендиректором МАГАТЭ

Переговоры иранских властей и гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси приносят хорошие результаты, заявил во вторник руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи.

"Наш разговор сегодня был конструктивным. Было оговорено, что агентство (МАГАТЭ - ИФ) будет выполнять свои обязанности независимо и профессионально", - приводят его слова западные СМИ.

"Началась новая глава в сотрудничестве Ирана и Международного агентства по атомной энергии", - добавил он.

В минувшую субботу Гросси объявил о поездке в Тегеран. Этот визит в Иран стал первым для Гросси, занявшего пост в декабре 2019 года.

Впоследствии посол Ирана при МАГАТЭ Казем Гарибабади заявил, что визит Гросси в Тегеран не имеет отношения к намерениям США вернуть в полном объеме санкции против Ирана.

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Тэги: ИРАН, МАГАТЭ, ПЕРЕГОВОРЫ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]