В Тегеране довольны ходом переговоров с гендиректором МАГАТЭ

Переговоры иранских властей и гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси приносят хорошие результаты, заявил во вторник руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи.

"Наш разговор сегодня был конструктивным. Было оговорено, что агентство (МАГАТЭ - ИФ) будет выполнять свои обязанности независимо и профессионально", - приводят его слова западные СМИ.

"Началась новая глава в сотрудничестве Ирана и Международного агентства по атомной энергии", - добавил он.

В минувшую субботу Гросси объявил о поездке в Тегеран. Этот визит в Иран стал первым для Гросси, занявшего пост в декабре 2019 года.

Впоследствии посол Ирана при МАГАТЭ Казем Гарибабади заявил, что визит Гросси в Тегеран не имеет отношения к намерениям США вернуть в полном объеме санкции против Ирана.