Банки в Азербайджане приобрели во вторник на валютном аукционе около $65 млн

Центральный банк Азербайджана на валютном аукционе во вторник, проведенном с участием Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР), продал банкам $64,8 млн.
На предыдущем аукционе 20 августа ЦБА продал банкам инвалюты на $62,3 млн.
"Спрос со стороны банков на аукционе во вторник составил $64,8 млн и был обеспечен полностью. По итогам аукциона средневзвешенный курс маната к доллару составил 1,7 манат/$1 и не изменился по сравнению с курсом на утро вторника", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ЦБА.
В марте в Азербайджане наблюдался рост спроса на инвалюту на фоне сильного удешевления цен на нефть, но с 29 марта спрос начал постепенно снижаться. Однако, в июле наблюдался некоторый рост спроса на валюту на аукционах
Как сообщалось ранее, по данным Государственного нефтяного фонда, всего в январе-июле 2020 года фондом на валютных аукционах было продано инвалюты на сумму $4 млрд 525,7 млн (рост на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - ИФ), в том числе в марте - $1 млрд 928,3 млн, в апреле - $531,1 млн, в мае - $334 млн, в июне - $373,2 млн, июле - $515,5 млн.
ГНФАР заявил, что в текущем году планирует продать на валютных аукционах инвалюты на $6,8 млрд.
ЦБА с 12 января 2017 года стал применять новый механизм валютных аукционов.
Аукционы проходят в форме односторонней продажи валюты в конкурентных условиях.
Заказы обеспечиваются от верхней цены к нижней.
А.Мамедов
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