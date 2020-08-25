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Социум 25.08.2020 12:48

ГФСЗ направит свыше 1,3 млн манатов на техподдержку оборудования и систем

Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) направит более 1,3 млн манатов на услуги по оказанию поддержки серверного оборудования и е-услуг.

Согласно материалам www.tender.gov.az, соответствующий контракт ГФСЗ подписал с ООО "AISTGROUP".

По условиям договора, "AISTGROUP" окажет фонду услуги по поддержке серверного оборудования, электронных услуг, информационным ресурсам и системам.

Сумма контракта - 1 млн 302,72 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГФСЗ, КОНТРАКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]