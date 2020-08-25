ГФСЗ направит свыше 1,3 млн манатов на техподдержку оборудования и систем

Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) направит более 1,3 млн манатов на услуги по оказанию поддержки серверного оборудования и е-услуг.
Согласно материалам www.tender.gov.az, соответствующий контракт ГФСЗ подписал с ООО "AISTGROUP".
По условиям договора, "AISTGROUP" окажет фонду услуги по поддержке серверного оборудования, электронных услуг, информационным ресурсам и системам.
Сумма контракта - 1 млн 302,72 тыс. манатов.
Б.Рустамбеков
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