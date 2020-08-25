Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал во вторник распоряжение о награждении ректора МГИМО, академика РАН Анатолия Торкунова орденом "Достлуг" ("Дружба"), сообщает сайт главы государства.

Торкунов удостоен ордена "Достлуг" "за сотрудничество в сфере образования и за особые заслуги в укреплении связей между Азербайджаном и Россией".

26 августа Торкунов отметит свой 70-летний юбилей.