Шойгу прибыл в Баку

Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл с рабочей поездкой в Азербайджан, где примет участие в церемонии открытия конкурса "Кубок моря" Армейских международных игр, сообщили журналистам во вторник в Минобороны РФ.

По информации военного ведомства, российский министр встретится с главой Минобороны Азербайджана Закиром Гасановым и будет принят президентом Ильхамом Алиевым.