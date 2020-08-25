С утра в Берлине ограбили два банка

Неизвестные во вторник утром совершили в Берлине нападения на два банковских отделения, сообщает городская полиция.

"Наших коллег сегодня утром два раза подряд вызвали на ограбления банков. Речь идет о филиалах в Шенеберге и Шарлоттенбурге. Преступник или преступники в обоих случаях неизвестны. Связь между обоими случаями проверяется. Раненых нет", - говорится в сообщении полиции в "Твиттере".

Газета Bild сообщает, что оба нападения были совершены между 9.00 (11.00) и 9.30 (11.30). Неизвестно, удалось ли грабителям забрать деньги. Другие подробности пока не сообщаются.

В середине июля грабители в Берлине напали на инкассаторскую машину и забрали полмиллиона евро, 31 июля грабители тоже напали на филиал банка в момент, когда инкассаторы выходили оттуда с деньгами. Один из нападавших попытался вырвать из рук сотрудника банка контейнер с деньгами, но сделать ему это не удалось - преступники убежали ни с чем. 4 августа в столице Германии было совершено еще одно нападение на банковский филиал.