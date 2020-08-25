Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.008 RUR   0.0228 GBR   2.2279 TRY   0.2304

Цена на нефть

$/bbl   24.08 WTI 42.62 0.28 Brent 45.13 0.78

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 25.08.2020 13:35

С утра в Берлине ограбили два банка

Неизвестные во вторник утром совершили в Берлине нападения на два банковских отделения, сообщает городская полиция.

"Наших коллег сегодня утром два раза подряд вызвали на ограбления банков. Речь идет о филиалах в Шенеберге и Шарлоттенбурге. Преступник или преступники в обоих случаях неизвестны. Связь между обоими случаями проверяется. Раненых нет", - говорится в сообщении полиции в "Твиттере".

Газета Bild сообщает, что оба нападения были совершены между 9.00 (11.00) и 9.30 (11.30). Неизвестно, удалось ли грабителям забрать деньги. Другие подробности пока не сообщаются.

В середине июля грабители в Берлине напали на инкассаторскую машину и забрали полмиллиона евро, 31 июля грабители тоже напали на филиал банка в момент, когда инкассаторы выходили оттуда с деньгами. Один из нападавших попытался вырвать из рук сотрудника банка контейнер с деньгами, но сделать ему это не удалось - преступники убежали ни с чем. 4 августа в столице Германии было совершено еще одно нападение на банковский филиал.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГЕРМАНИЯ, БАНКИ, ОГРАБЛЕНИЕ


Похожие новости


Германские банки все чаще предлагают клиентам отрицательные ставки по депозитам Глава Deutsche Bank перестал возражать против слияния с Commerzbank - FT Меркель выступает за сохранение Греции в еврозоне

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]