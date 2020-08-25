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СНГ 25.08.2020 13:54

Обвинения в адрес Путина в связи с состоянием здоровья Навального несерьезны - Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал несерьезными обвинения в адрес Владимира Путина в том, что он якобы был причастен к предполагаемому отравлению оппозиционера Алексея Навального.

Журналисты во вторник напомнили Пескову, что специалисты берлинской клиники Charite выпустили заявление о том, что Навальный был отравлен, а сторонники оппозиционера с самого начала возлагали ответственность за это на Кремль и лично Путина. На это Песков сказал: "Мы не можем относиться серьезно к озвученным вами обвинениям. Эти обвинения никак не могут быть правдой".

Он назвал подобного рода обвинения "пустым шумом". "Серьезно мы к этому относиться не намерены", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, НАВАЛЬНЫЙ, ОБВИНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]