Обвинения в адрес Путина в связи с состоянием здоровья Навального несерьезны - Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал несерьезными обвинения в адрес Владимира Путина в том, что он якобы был причастен к предполагаемому отравлению оппозиционера Алексея Навального.

Журналисты во вторник напомнили Пескову, что специалисты берлинской клиники Charite выпустили заявление о том, что Навальный был отравлен, а сторонники оппозиционера с самого начала возлагали ответственность за это на Кремль и лично Путина. На это Песков сказал: "Мы не можем относиться серьезно к озвученным вами обвинениям. Эти обвинения никак не могут быть правдой".

Он назвал подобного рода обвинения "пустым шумом". "Серьезно мы к этому относиться не намерены", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.