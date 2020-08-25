Акции протеста в Белоруссии не направлены против России - Тихановская

Акции протеста в Белоруссии представляют собой мирную революцию, которая не направлена ни против России, ни в ее пользу, заявила экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская.

"Революция в Белоруссии не является геополитической. Она не является ни пророссийской, ни антироссийской, - заявила Тихановская во вторник по видеосвязи с Европарламентом. - Происходит мирная революция".

По ее словам, подобные акции также не связаны с перспективами переориентации Белоруссии на ЕС или против него. Она отметила, что речь идет именно о праве белорусского народа свободно выбирать своих лидеров.

Она также призвала все страны уважать территориальную целостность Белоруссии.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%.

Всего в ходе акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек.