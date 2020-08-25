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СНГ 25.08.2020 14:15

Акции протеста в Белоруссии не направлены против России - Тихановская

Акции протеста в Белоруссии представляют собой мирную революцию, которая не направлена ни против России, ни в ее пользу, заявила экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская.

"Революция в Белоруссии не является геополитической. Она не является ни пророссийской, ни антироссийской, - заявила Тихановская во вторник по видеосвязи с Европарламентом. - Происходит мирная революция".

По ее словам, подобные акции также не связаны с перспективами переориентации Белоруссии на ЕС или против него. Она отметила, что речь идет именно о праве белорусского народа свободно выбирать своих лидеров.

Она также призвала все страны уважать территориальную целостность Белоруссии.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%.

Всего в ходе акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРОТЕСТЫ, РОССИЯ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]