Состояние Тимошенко остается тяжелым, начата интенсивная терапия - пресс-секретарь

Состояние лидера партии и парламентской фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко, у которой диагностирован COVID-19, остается тяжелым, сообщила пресс-секретарь политика Марина Сорока.

"К сожалению, хороших новостей пока нет. Состояние Юлии Владимировны остается тяжелым.... Со вчерашнего вечера она получает интенсивный курс терапии согласно протоколу лечения COVID", - написала Сорока в соцсети Facebook во вторник.

О заболевании Тимошенко стало известно в воскресенье, 23 августа.