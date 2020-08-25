Состояние Тимошенко остается тяжелым, начата интенсивная терапия - пресс-секретарь

Состояние лидера партии и парламентской фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко, у которой диагностирован COVID-19, остается тяжелым, сообщила пресс-секретарь политика Марина Сорока.
"К сожалению, хороших новостей пока нет. Состояние Юлии Владимировны остается тяжелым.... Со вчерашнего вечера она получает интенсивный курс терапии согласно протоколу лечения COVID", - написала Сорока в соцсети Facebook во вторник.
О заболевании Тимошенко стало известно в воскресенье, 23 августа.
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