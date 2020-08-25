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СНГ 25.08.2020 14:20

Состояние Тимошенко остается тяжелым, начата интенсивная терапия - пресс-секретарь

Состояние лидера партии и парламентской фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко, у которой диагностирован COVID-19, остается тяжелым, сообщила пресс-секретарь политика Марина Сорока.

"К сожалению, хороших новостей пока нет. Состояние Юлии Владимировны остается тяжелым.... Со вчерашнего вечера она получает интенсивный курс терапии согласно протоколу лечения COVID", - написала Сорока в соцсети Facebook во вторник.

О заболевании Тимошенко стало известно в воскресенье, 23 августа.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: УКРАИНА, ТИМОШЕНКО, КОРОНАВИРУС, СОСТОЯНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]