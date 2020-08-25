Грузия ищет подрядчика для строительства в Гардабани третьей комбинированной ТЭС

АО "Грузинская нефтяная и газовая корпорация" (GOGC) во вторник объявило запрос предложений по выбору подрядчика для инженерного материально-технического обеспечения и строительства в Гардабани (Восточная Грузия) третьей в стране тепловой электростанции (ТЭС) комбинированного цикла.
Как говорится в сообщении GOGC, установленная мощность ТЭС "Гардабани-3" составит 272 МВт, полная мощность - 276,1 МВт, из которых на собственные нужды может расходоваться не более 4,1 МВт.
Под строительство отведена территория, примыкающая к северной части ТЭС "Гардабани-1", в 2 км к западу от города Гардабани. Работы планируется осуществить в течение 28 месяцев со дня подписания договора с подрядчиком.
Подчеркивается, что основными задачами проекта, как и двух предыдущих ТЭС комбинированного цикла, являются повышение энергетической безопасности Грузии, повышение выработки электроэнергии в зимний период и увеличение резервной мощности.
Заявки претендентов с предложениями по цене контракта будут приниматься до 25 сентября включительно. Переговоры с компаниями-претендентами будут проводится в течение 120 дней - до 23 января 2021 года.
Как сообщалось, в 2015 году в Гардабани была введена в эксплуатацию первая ТЭС комбинированного цикла установленной мощностью 237 МВт. Проект, стоимость которого составила $231 млн, был профинансирован GOGC и государственным "Партнерским фондом". Строительство станции осуществила турецкая Calik Enerji.
В конце 2019 года была сдана в экспулатацию ТЭС "Гардабани-2" установленной мощностью 230 МВт. Ее строительство, которое обошлось в $180 млн и было полностью профинансировано GOGC из собственных средств, осуществила China Tianchen Engineering Corporation.
GOGC учреждено в марте 2006 года путем слияния АО "Грузинская нефтяная международная корпорация", АО "Грузинская газовая международная корпорация" и АО "Грузнефть". В 2012 году 100% акций GOGC решением правительства Грузии были переданы АО "Партнерский фонд", созданному с целью оказания содействия в финансировании стратегически важных инвестиционных проектов.
В Азербайджане возбудили уголовное дело по 5 статьям по факту попытки диверсии со стороны армянских военных
Провокация Еревана в июле границе была направлена на ухудшение отношений Азербайджана со странами СНГ – Гасанов
Москва и Баку собираются вернуть темпы по ВТС, сниженные из-за пандемии
Кипр открывает границы для некоторых категорий россиян с 28 августа
Генсек ООН прогнозирует потерю 120 миллионов рабочих мест в туризме из-за пандемии
ИВ Агсуинского и Шемахинского районов получат по 3 млн манатов для устранения последствий от землетрясения
ИВ Габалинского района направит около 2,9 млн манатов на строительство жилого дома
Президент Алиев распорядился выделить около 1,3 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Закатальского района
Армия готова защищать Беларусь от внутренних угроз - Минобороны
Борис Джонсон может уйти в отставку из-за проблем со здоровьем после коронавируса - СМИ
Бывший командующий силами боснийских сербов Младич и его адвокаты настаивают на переносе слушаний по апелляции в международном суде
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Выгодное предложение для держателей карт Visa банка ВТБ (Азербайджан)
AccessBank защищает права своих клиентов
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Грузинский священник: Армения - оккупант, она оккупировала грузинский регион Лори
Задыхающаяся экономика Армении не в состоянии поддерживать оккупацию территорий Азербайджана
Трамп планирует активнее использовать федеральные силы для борьбы с волной беспорядков в США