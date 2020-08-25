Грузия ищет подрядчика для строительства в Гардабани третьей комбинированной ТЭС

АО "Грузинская нефтяная и газовая корпорация" (GOGC) во вторник объявило запрос предложений по выбору подрядчика для инженерного материально-технического обеспечения и строительства в Гардабани (Восточная Грузия) третьей в стране тепловой электростанции (ТЭС) комбинированного цикла.

Как говорится в сообщении GOGC, установленная мощность ТЭС "Гардабани-3" составит 272 МВт, полная мощность - 276,1 МВт, из которых на собственные нужды может расходоваться не более 4,1 МВт.

Под строительство отведена территория, примыкающая к северной части ТЭС "Гардабани-1", в 2 км к западу от города Гардабани. Работы планируется осуществить в течение 28 месяцев со дня подписания договора с подрядчиком.

Подчеркивается, что основными задачами проекта, как и двух предыдущих ТЭС комбинированного цикла, являются повышение энергетической безопасности Грузии, повышение выработки электроэнергии в зимний период и увеличение резервной мощности.

Заявки претендентов с предложениями по цене контракта будут приниматься до 25 сентября включительно. Переговоры с компаниями-претендентами будут проводится в течение 120 дней - до 23 января 2021 года.

Как сообщалось, в 2015 году в Гардабани была введена в эксплуатацию первая ТЭС комбинированного цикла установленной мощностью 237 МВт. Проект, стоимость которого составила $231 млн, был профинансирован GOGC и государственным "Партнерским фондом". Строительство станции осуществила турецкая Calik Enerji.

В конце 2019 года была сдана в экспулатацию ТЭС "Гардабани-2" установленной мощностью 230 МВт. Ее строительство, которое обошлось в $180 млн и было полностью профинансировано GOGC из собственных средств, осуществила China Tianchen Engineering Corporation.

GOGC учреждено в марте 2006 года путем слияния АО "Грузинская нефтяная международная корпорация", АО "Грузинская газовая международная корпорация" и АО "Грузнефть". В 2012 году 100% акций GOGC решением правительства Грузии были переданы АО "Партнерский фонд", созданному с целью оказания содействия в финансировании стратегически важных инвестиционных проектов.